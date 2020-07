Nizozemská deblistka byla v Palermu pozitivní na Covid-19. Druhý test měla negativní a může hrát

V Palermu se má od 3. srpna konat antukový turnaj WTA International. Je to ostře sledovaná akce, neboť půjde o první oficiální podnik profesionálních tenistů od začátku března, kdy byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru.



Situace ve světě se však dosud příliš neuklidnila a rušeny jsou už i akce z výrazně upraveného kalendáře. A pořadatelé turnajů, které proběhnou, musí mít připravená přísná bezpečnostní a hygienická opatření, aby nedošlo k šíření nákazy.



Připravenost organizátorů v Palermu už otestovala Rosalie Van Der Hoeková. Po příletu na Sicílii jí byl udělán test na koronavirus a 25letá Nizozemka se následně přesunula do hotelu. Když se však dozvěděla, že má pozitivní výsledek, byla přemístěna do karantény a tenistka se rozplakala.



146. deblistka světa, jež na začátku roku vyhrála dva turnaje ITF a loni triumfovala také po boku Marie Bouzkové, se ale nakonec turnaje v Palermu zúčastní. Hlavní druhý test totiž vyšel negativně a drama mělo šťastný konec.



"Chci vám oznámit, že můj PCR test byl negativní! Předtím jsem měla pozitivní test na protilátky v těle, protože jsem měla nemoc Covid-19 už na začátku roku. Jsem zcela zdravá a už se těším, až si v Palermu zahraju," vysvětlila Van Der Hoeková na Instagramu.



Nasazenou jedničkou na Sicílii bude 15. hráčka světa Petra Martičová z Chorvatska. Z Top 20 jsou přihlášeny ještě Markéta Vondroušová a Maria Sakkariová. Z českých tenistek se na restart sezony do Itálie chystají také Karolína Muchová a Kristýna Plíšková. V kvalifikaci zkusí štěstí Tereza Martincová.



Před pár dny se kvůli obavám z koronaviru odhlásila světová dvojka Simona Halepová, původně přihlášena Johanna Kontaová dává přednost přípravě na 'americké betony'.