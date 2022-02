No War Please, napsal Rus Rubljov po postupu do druhého finále během sedmi dnů

Andrej Rubljov minulý týden v hale v Marseille získal 9. singlový a 3. deblový titul a poprvé na okruhu ATP zaznamenal triumf v obou soutěžích během jednoho týdne.



Svou formu, respektive vítězné naladění, si přivezl i na podnik ATP 500 do Dubaje. Přestože měl pouze jeden volný den na přesun a aklimatizaci, po čtyřech kolech stále zůstává neporažen.



24letý Rus sice třetí den po sobě prohrál první set, ale stejně jako proti Soon-Woo Kwonovi a Mackeziemu McDonaldovi i dnes proti světové jedenáctce Hubertu Hurkaczovi vývoj otočil. O necelý rok staršího Poláka udolal 3-6 7-5 7-6 a ve třetím vzájemném střetnutí zaznamenal premiérové vítězství.







"Jsem superšťastný a zároveň superunavený. Vůbec jsem si nedokázal představit, že bych se tento týden mohl znovu dostat až do finále," řekl Rubljov, který vyhrál osmý zápas během deseti dnů. Z toho šestkrát uspěl až ve třetím setu.



"Vím, že se to dvakrát povedlo Tsitsipasovi, který získal titul v Marseille a následně byl ve finále v Dubaji. Vůbec jsem si to neuměl představit, myslel jsem, že to není možné. Ale mě se to dnes povedlo a vůbec nevím jak. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne," uvedl ruský tenista. Tsitsipas v letech 2018 a 2020 finále v Dubaji šest dní po triumfu v Marseille pokaždé prohrál (s Federerem a Djokovičem).



Po vítězství Rubljov s narážkou na ruský útok na Ukrajinu napsal na kameru, jak je po zápasech obvyklé, protiválečný slogan "No War Please".

Na souběžně hraném turnaji v Acapulcu se k válečnému konfliktu vyjádřil také jeho krajan Daniil Medveděv. "Jako tenista chci po celém světě propagovat mír. Hrajeme v tolika různých zemích. Hrál jsem v mnoha státech už jako junior a teď jako profesionál. Není jednoduché slyšet, co se nyní děje. Jsem pro mír," řekl Medveděv, který se v pondělí stane poprvé světovou jedničkou.



Rubljov postoupil do celkově 15. finále a usilovat bude o jubilejní 10. titul, z toho pátý z podniků ATP 500. V neděli si o něj zahraje s Jiřím Veselým, který po Čiličovi, Bautistovi a Djokovičovi vyřadil i Kanaďana Denise Shapovalova.



"Veselý hraje tento týden opravdu dobře, porazil tady už několik skvělých tenistů. Novaka (Djokoviče), (Roberta) Bautistu. Oba mají na okruhu velký respekt, Novak je světovou jedničkou a Veselý je oba porazil, takže musí hrát neuvěřitelný tenis," řekl Rubljov ještě předtím, než znal jméno svého finálového soupeře.