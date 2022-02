Veselý je v největším finále! V Dubaji ho nezastavili Čilič, Bautista, Djokovič ani Shapovalov

Jiří Veselý se v posledních měsících herně i výsledkově trápil, vypadl z Top 100 a po dvou letech přišel o pozici české jedničky.



Za posledních sedm měsíců vyhrál jediný zápas na okruhu ATP, od loňského února na této úrovni nevyhrál dvakrát po sobě. A tak se od něj nečekal žádný velký výsledek ani v Dubaji, kde pro něj všechny tři předchozí starty skončily hned po prvním vystoupení.



Letos však 28letý rodák z Příbrami prožívá ve Spojených arabských emirátech 'zmrtvýchvstání'. Prošel kvalifikací a v hlavní soutěži si vyšlápl na čtyři bývalé či současné hráče Top 10: Chorvata Marina Čiliče (24. v ATP), čerstvého šampiona z Dauhá Španěla Roberta Bautistu (15.), Srba Novaka Djokoviče (1.) i Kanaďana Denise Shapovalova (14.). Hráče Top 20 přitom od Wimbledonu 2019 neporazil.



Veselý hrál dnes semifinále podeváté v kariéře a vůbec poprvé na akci kategorie ATP 500. O šest let mladšího Kanaďana udolal v prvním vzájemném duelu po 3 hodinách a 12 minutách boje 6-7 7-6 7-6.

"Prožívám tady sen. Bylo to moje první semifinále turnaje kategorie ATP 500 a musel jsem bojovat do posledního míče, abych prošel dál. A teď jsem šťastný," řekl Veselý po utkání a připomněl, že v posledních měsících na tom nebyl vůbec dobře. "Byl jsem dole a najednou tohle. Obrat přijde někdy rychle, ale předtím to vyžaduje trpělivost, tvrdou práci a čekání na šanci."



Veselý do semifinále skvěle vstoupil a vedl 3-0, ale soupeř rychle srovnal na 3-3. V sedmé hře nevyužil Veselý dva brejkboly a první tie-break utkání ztratil poměrem 7-9. Ve druhém setu si oba hráči držel pevně servis a v tie-breaku uspěl aktivnější Veselý poměrem 7-1.



Po dvou hodinách a třech minutách se šlo do třetího setu a první v něm mohl jít do brejku český hráč. Za stavu 4-3 vedl při podání Kanaďana 40-0, ale neuspěl a vzápětí sám přišel o podání. Nenechal ale Shapovalova utkání doservírovat a vynutil si třetí tie-break. Šel v něm do vedení 4-1, hrál rychleji a za stavu 6-3 se po chybě Shapovalova radoval z postupu.







Už účastí v semifinále si aktuálně 123. hráč žebříčku ATP Veselý zajistil návrat do světové stovky. Díky finálové účasti se posune minimálně k 75. místu žebříčku dvouhry a po pár týdnech si vezme zpátky pozici české jedničky.



Za postup do finále štědře dotovaného turnaje v Dubaji si Veselý přijde na prize money ve výši 282.300 dolarů (zhruba 6 milionů korun). Vítěz turnaje si ze Spojených arabských emirátů odveze téměř dvojnásobek.



Bývalý juniorský vítěz Australian Open Veselý bude ve svém 4. finále na okruhu ATP usilovat o třetí a nejcennější titul. Předloni získal trofej v indickém v Puné a v roce 2015 došel z kvalifikace k triumfu v novozélandském Aucklandu.



O prestižní trofej z Dubaje si zahraje v prvním vzájemném duelu se světovou sedmičkou Andrejem Rubljovem. 24letý Rus, který minulý týden triumfoval v Marseille, v prvním semifinále zdolal 3-6 7-5 7-6 Poláka Huberta Hurkacze a vyhrál osmý zápas během deseti dnů na dvou kontinentech. Šest soupeřů zdolal až po třísetovém boji.



Shapovalov, jenž v úvodu sezony pomohl své zemi k triumfu na ATP Cupu a zahrál si čtvrtfinále na Australian Open, prohrál s českým soupeřem nefigurujícím v elitní stovce žebříčku potřetí během sedmi měsíců. Loni v červenci na antuce Gstaadu senzačně nestačil na Víta Kopřivu a před dvěma týdny v Rotterdamu podlehl Jiřímu Lehečkovi. S Čechy má teď bilanci 3-4, toho 2-1 proti Tomáši Berdychovi.