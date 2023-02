Norrie je ve svém největším antukovém finále. V Riu ho čeká odveta proti Alcarazovi

Cameron Norrie letos pomáhal Britům v Davis Cupu v Kolumbii a místo aby se pak vydal obhajovat titul na beton do Delray Beach, zůstal na antuce v Jižní Americe a podruhé v kariéře startuje na únorovém Golden Swing. Zatímco v roce 2019 včetně duelů v kvalifikaci prohrál 3 z 5 zápasů, letos vyhrál 7 z 8 duelů.



Týden po Buenos Aires se z pozice nasazené dvojky prodral do finále i v Riu de Janeiro. V druhém největším městě Brazílie druhý den po sobě zvládl třísetovou bitvu. V semifinále zdolal 6-2 3-6 7-6 o rok mladšího Španěla Bernabéa Zapatu, přestože ve třetím setu neudržel vedení 4-2 a za stavu 5-5 čelil brejkbolu.



Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie postoupil do třetího letošního a celkově 14. finále. Na antuce si o titul zahraje popáté a poprvé na takto velkém turnaji, dosud na ní triumfoval jen v Lyonu 2021.



O celkově 5. titul bude bojovat proti Carlosi Alcarazovi (h2h 1-4), kterému může oplatit sedm dní starou porážku z Buenos Aires. "Dnes to pro mě bylo fyzicky hodně náročné. Ve finále budu muset zakončovat výměny a hrát opravdu dobře, jinak budu bez šance," uvedl 13. hráč světa Norrie, jenž si jako první na okruhu ATP připsal už 17. výhru v sezoně.



19letý Alcaraz se minulý týden vrátil na kurty po více než tříměsíční pauze zaviněné dvěma zraněními a po osmi zápasech zůstává neporažený. Po triumfu v Buenos Aires potvrzuje roli favorita i na antuce v Riu de Janeiro, kde podruhé v kariéře usiluje o premiérovou obhajobu titulu na turnaji ATP.







V semifinále se v prvním vzájemném střetnutí nadřel na obrat proti Nicolasi Jarrymu. Španělský mladík přišel hned o svůj první servis a byť další podání už neprohrál, Chilana zdolal až po 2 hodinách a 42 minutách boje 6-7 7-5 6-0. Od stavu 6-7 a 5-5 vyhrál osm gamů v řadě a ztratil v nich jen devět fiftýnů.



"Jsem na sebe pyšný. Být ve finále i na mém druhém letošním turnaji je pro mě opravdu speciální. Nemohl jsem si přát lepší začátek roku 2023," řekl Alcaraz, jenž vyhrál osmý zápas během 11 dnů. Během semifinále si dvakrát vyžádal pauzu na ošetření levé nohym, ale obnovení nějakého zranění se neobává.



"Z toho strach mít nemůžu. Tohle je život tenisty. Hrát s nějakou drobnou bolestí je normální. Tím spíše, když hrajete téměř bez pauzy 14 dní vkuse. Je to normální. Postarám se teď o své tělo a na finále budu stoprocentně připravený," dodal rodák z Murcii, jenž letos stále nedokázal vyhrát zápas bez ztráty servisu. Ve čtyřech duelech v Riu prohrál game při svém podání celkem jedenáctkrát.



Pokud Alcaraz v Riu poprvé v kariéře obhájí titul, vyrovná ve světovém žebříčku bodové konto Novaka Djokoviče. Světovou jedničkou ale i nadále zůstane Srb, neboť získal více bodů na velkých akcích (grandslamy, Turnaj mistrů a podniky Masters 1000). V příštím týdnu by si to o pozici v čele měli rozdat na dálku na turnajích ATP 500. Alcaraz má startovat v Acapulku a Djokovič v Dubaji.





• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Argentina, antuka, 711.600 dolarů

sobotní výsledky (25. 02. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Jarry (Chile) 6-7(2) 7-5 6-0 Norrie (2-Brit.) - Zapata (Šp.) 6-2 3-6 7-6(3)