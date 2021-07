Norrie se dočkal v Los Cabos. Premiérový titul získal v 5. finále

Cameron Norrie prožívá životní sezonu. Odehrál 15 turnajů, 14krát odstartoval vítězstvím, 13krát vyřadil minimálně dva soupeře, 8krát vyhrál alespoň tři zápasy po sobě a 4krát se dostal do finále.



To poslední, celkově 5. v kariéře, proměnil v premiérový titul. Na tvrdém povrchu v mexickém Los Cabos potvrdil roli nasazené jedničky a soutěží prošel bez ztráty setu.



Po Eliasi Ymerovi, Ernestu Escobedovi a Taylor Fritzovi nedal šanci ani Brandonu Nakashimovi, kterého smetl 6-2 6-2 a oplatil mu porážku z loňského Delray Beach.



"Tuhle chvíli jsem si dlouho představoval. Několikrát jsem byl blízko, ale povedlo se mi to až tady. Je to vážně úžasný pocit vyhrát turnaj ATP," radoval se pětadvacetiletý Brit.



19letý Nakashima měl před vstupem do turnaje na kontě jen tři vítězné zápasy na okruhu ATP, letos dokonce žádný. V Los Cabos si však poradil se čtyřmi soky - Jeffreym Wolfem, bývalým šampionem Samem Querreym, Jordanem Thompsonem a druhým nasazeným Johnem Isnerem - a stal se nejmladším americký finalistou turnaje ATP od roku 2016.

• ATP 250 LOS CABOS •

Mexiko, tv. povrch, 694.655 dolarů

sobotní výsledky (24. 07. 2021) • Dvouhra - finále • Norrie (1-Brit.) - Nakashima (USA) 6-2 6-2 • Čtyřhra - finále • Hach/Isner (Mex./USA) - Reese/Verbeek (USA/Niz.) 5-7 6-2 10-4