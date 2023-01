Cameron Norrie si v roce 2019 v tomto dějišti zahrál své vůbec první finále na okruhu ATP a od té doby se každým rokem stabilně zlepšuje. Sedmadvacetiletý jihoafrický rodák, který dokonce Nový Zéland v letech 2010-13 reprezentoval, je nyní nejlepším Britem v žebříčku ATP, loni debutoval v Top 10 a poprvé postoupil do druhého týdne grandslamů (semifinále Wimbledonu a osmifinále US Open).

Letos je stále neporažen, má na kontě už tři velmi cenné skalpy a na blížící se Australian Open pojede s nejvyšším počtem výher a v roli jednoho z černých koňů turnaje. V United Cupu porazil Alexe de Minaura, Rafaela Nadala i Taylora Fritze a vítěznou sérii úspěšně protahuje v novozélandské metropoli, kde vyrůstal.

Zatímco proti Jiřímu Lehečkovi a Marcosovi Gironovi potřeboval předloňský šampion Masters v Indian Wells všechny tři sety, papírově dosud nejtěžšího protivníka Jensona Brooksbyho přehrál 6-3 6-4. V utkání pouze jednou ztratil podání a ihned své zaváhání napravil.

"Sice to bylo 6-3 a 6-4, ale byla to obrovská bitva," citovala agentura AP Norrieho. "Hrálo se hodně dlouhých výměn, navíc trefoval míč do neuvěřitelných míst, takže mě přinutil dost běhat," přidal Brit, který se sice narodil v Jihoafrické republice, ale vyrostl právě v Aucklandu.

Pár minut po postupu se Norrie dozvěděl soupeře pro své celkově 12. finále (jedenácté za posledních 20 měsíců), v němž zaútočí na pátý titul. Constant Lestienne totiž kvůli zranění ramena odstoupil a do závěrečného kola automaticky poslal svého staršího krajana Richarda Gasqueta.

Šestatřicetiletý Francouz nastoupí ke svému prvnímu finále na turnajích ATP po skoro dvou letech a bude usilovat o celkově 16. triumf a první od června 2018.

S Norriem, který se stal už po nečekaném vyřazení nasazené jedničky Caspera Ruuda největším favoritem letošního ročníku ASB Classic, se Gasquet utká poprvé.