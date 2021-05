Norrie v Lyonu ovládl dohrávku i semifinále s Chačanovem a s Tsitsipasem si zahraje o první titul

Cameron Norrie na devíti z deseti letošních turnajů ATP vyhrál minimálně jeden zápas a nárůst formy stupňuje během antukového jara, když vyhrál už 14 ze 17 zápasů a na druhé ze tří akcí postoupil do finále.



Tři týdny po Estorilu se do něj dostal také v Lyonu. 26letý Brit ve Francii vyřadil i světovou čtyřku a bývalého šampiona Dominica Thiema, proti kterému si připsal druhý skalp hráče Top 10 a dosud nejcennější výhru, domácího Camerona Mouteta a dnes si poradil dokonce s dvěma soupeři.



Po úspěšné dohrávce třetího setu s Francouzem Arthurem Rinderknechem zcela ovládl semifinále proti Karenu Chačanovovi. S ruským sokem ani jednou nepřišel o podání a za 66 minut zvítězil snadno 6-1 6-1.



"Dnes jsem hrál opravdu skvěle. Fungoval mi servis, dařilo se mi na returnu a dobře jsem se cítil i ve výměnách. Jsem teď vážně šťastný nejen z postupu do finále, ale hlavně ze své hry," radoval se Norrie.



26letý Brit si finále zahraje potřetí v kariéře, předloni v Aucklandu ani před třemi týdny v Estorilu na titul nedosáhl. Třetí pokus na premiérový triumf bude mít proti Stefanosi Tsitsipasovi, kterého v dosud jediném střetnutí na Hopman Cupu 2019 porazil.



22letý Řek Tsitsipas v semifinále porazil po obratu 4-6 6-3 6-0 italského teenagera Lorenza Musettiho a do finále postoupil počtvrté v sezoně. V celkově 16. finále bude usilovat 7. titul.

• ATP 250 ŽENEVA •

Švýcarska, antuka, 481.270 eur

sobotní výsledky (22. 05. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Norrie (Brit.) - Rinderknech (Fr.) 6-3 3-6 6-3 • Dvouhra - čtvrtfinále • Tsitsipas (2-Řec.) - Musetti (It.) 4-6 6-3 6-0 Norrie - Chačanov (8-Rus.) 6-1 6-1