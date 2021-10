Norrie v San Diegu vyřadil Rubljova a je popáté v sezoně ve finále

Cameron Norrie po srpnovém triumfu v Los Cabos, kde své páté finále na okruhu ATP proměnil v premiérový titul, dostal do útlumu. Ze sedmi zápasů vyhrál jen dva, tento týden na novém turnaji v San Diegu je však zpátky na vítězné vlně.



Po dvousetových výhrách nad Koepferem, Evansem a Shapovalovem překvapivě zvládli semifinále proti pátému hráči světa Andreji Rubljovovi. Ruského favorita zdolal 3-6 6-3 6-4 a v celkově 18. střetnutí s hráčem Top 10 si připsal teprve třetí vítězství.



Norrie sice prohrál s Rubljovem první set za 35 minut, ale v úvodu druhého odvrátil tři brejkboly, vzápětí vzal podání soupeři a začal utkání otáčet.



"Všechna čest Andrejovi. Ze začátku hrál skvěle, mě se v úvodu druhého setu povedlo přestát horkou chvilku. Je to pro mě velká výhra. Na tenhle zápas budu určitě ještě dlouho vzpomínat," uvedl 28. hráč světa Norrie po úspěšné odvetě za loňský debakl v Petrohradu.



"Je fajn trochu mu to vrátit. Naposledy mě roznesl, takže je příjemné vidět, že jsem se trochu zlepšil," řekl Brit po svém postupu do celkově 6. finále. Letos hrál o titul také v Estorilu, Lyonu a Queen's Clubu.







O druhý titul si Norrie zahraje v prvním vzájemném duelu s Casperem Ruudem. 22letý Nor ve svém celkově 16. semifinále na okruhu ATP a prvním mimo antuku porazil 6-4 4-6 6-4 Bulhara Grigora Dimitrova, který hrál semifinále poprvé v sezoně, tři a půl roku dlouhé čekání na finále ale neukončil.



Desátý hráč světa Ruud si v utkání s Dimitrovem připsal 46. vítězství v sezoně, víc jich mají jen Řek Stefanos Tsitsipas (51) a Rus Daniil Medveděv (48.).



Také Ruud je ve finále již popáté v sezoně, všechna předchozí vyhrál. Celkově má ve finálových duelech bilanci 5-2.