Nosková: Od začátku jsem se necítila dobře. Blbé rozhodnutí lajnové mi nepomohlo

Lindu Noskovou (19) po semifinálové prohře v Praze s Polkou Magdou Linetteovou (32) 3:6, 6:3, 6:7 mrzelo, že si nezahraje v domácím prostředí o titul, před olympijskými hrami v Paříži se ale rozehrála dobře. Ačkoli dnes odvrátila šest mečbolů, duel ztratila v tie-breaku, kde jí nepomohlo ani chybné rozhodnutí čárové rozhodčí. V rozhovoru s novináři řekla, že se v Paříži nechce stresovat a bude start pod pěti kruhy brát s úctou a respektem.

"Bohužel jsem se dnes od začátku necítila na kurtu nejlépe. Nepomáhala jsem si jako ostatní dny. Soupeřka hrála dobře, ta antuka jí sedí víc než mně," řekla Nosková, která v prvním setu ztratila náskok 2:0. "Nějak jsem tam hodně zaspala. Forhendem jsem se dnes necítila. Musela jsem využívat něco jiného," doplnila.

I přes prohraný úvodní set však turnajová jednička reagovala a vývoj srovnala. V dramatické třetí sadě odvrátila za stavu 3:5 šest mečbolů. "Když se člověk uvolní a neřeší to tolik jako předtím, je to jednodušší. Měla jsem víceméně štěstí. Mohlo to také skončit 3:6 ve třetím," uvedla Nosková.

Sedmadvacátá hráčka světa nakonec ztratila duel v tie-breaku, který prohrála 2:7. Litovala také momentu za stavu 1:1, kdy čárová rozhodčí zahlásila chybně aut na její první servis. "Přitom to plesklo lajnu, že to bylo slyšet až na čtrnáctce (kurtu číslo 14). Zkrátka blbé rozhodnutí a pak už to šlo z kopce. Kdyby to byl dobrý servis, jako že byl, tak bych vedla 2:1 a ten tie-break by dopadl jinak," podotkla Nosková.

Přestože devatenáctiletá tenistka neobhájila v Praze loňskou finálovou účast, brala start pozitivně. "Myslím, že jsem se rozehrála, jak jsem chtěla. Samozřejmě škoda, že to dneska nevyšlo a že si tu nezahraju o titul, ale to je život. Někdy se daří, někdy ne. Myslím, že to bolí o trochu méně, než ten loňský rok, takže teď už se těším do Paříže," uvedla Nosková den před zahájením olympiády.

Také turnaj pod pěti kruhy se odehraje na antukovém povrchu. "Pro mě je každý antukový turnaj úplný začátek. Uvidíme, jak mi to sedne, ale určitě se těším na lepší kvalitu kurtů," řekla Nosková. "V Paříži jsou jak deska. Je to hned poznat, že se jen tak rychle člověk nepropadne. Kurty vydrží stabilní celý zápas a tím jsou i rychlejší," doplnila čtvrtfinalistka letošního Australian Open.

Před premiérovou účastí na olympijských hrách se nechce dostávat pod tlak. V 1. kole dvouhry narazí na Číňanku Wang Si-jü, hrát by měla také čtyřhru po boku Karolíny Muchové.

"Jdu si to hlavně užít a moc se nestresovat. Je to turnaj, který není pro nás tenisty úplně normální. Je to také věc, která se už nikdy nemusí opakovat. Myslím, že každý by to měl brát s velkým respektem a úctou," řekla Nosková, která se těší i na setkání s judistou Lukášem Krpálkem. "Český dům bude nadupaný všemi velkými sportovci, takže se tam možná ztratím," dodala Nosková.