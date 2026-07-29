Nosková plánuje brutální program. Pojede na poslední grandslam bez odpočinku?

DNES, 18:00
Téma 17
Linda Nosková si momentálně užívá naprosto zasloužený odpočinek po fenomenálním triumfu ve Wimbledonu. Čerstvá grandslamová šampionka ale už za pár dní znovu naskočí do tenisového kolotoče a možná se hned několik týdnů vůbec nezastaví. Před posledním majorem sezony si totiž naplánovala pořádně nabitý program.
Profily hráčů
Nosková Linda
Linda Nosková si naplánovala velmi náročný program (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Nosková teď už skoro tři týdny nehraje. Naprosto logické rozhodnutí, jelikož po zejména psychicky náročné travnaté části sezony potřebuje od zápasů pauzu. A to hlavně, aby mentálně vstřebala triumf ve Wimbledonu, kde vyhrála finále s krajankou Karolínou Muchovou, a splnila veškeré mediální povinnosti.

Těžko tedy říct, jak moc si nová wimbledonská královna skutečně odpočinula. Ale doufejme, že dostatečně, protože si pro příští týdny naplánovala velmi náročný program.

Už v příštím týdnu vstoupí do prestižní tisícovky v Torontu, na kterou okamžitě navazuje turnaj stejné kategorie v Cincinnati. Většina nejlepších tenistek, mezi které Nosková obzvlášť po triumfu v All England Clubu patří, si před grandslamem naplánuje týden volna. Ale Nosková v tuto chvíli volí jinou taktiku.

Čerstvá grandslamová šampionka se totiž přihlásila na svůj oblíbený podnik WTA 500 v Monterrey, kde startovala i v posledních dvou letech. Předloni tam získala první ze svých tří titulů a loňskou obhajobu zakončila ve čtvrtfinále.

V úplně nové roli grandslamové šampionky a po životním úspěchu bude mít jasný cíl pro US Open. V New Yorku se jí ještě nikdy nepodařilo postoupit do druhého týdne a jejím maximem je třetí kolo z loňska, které stoprocentně bude chtít překonat.

Důležitým faktorem pro její vystoupení ve Flushing Meadows může být to, zda se v Monterrey skutečně představí, nebo nakonec pošle pořadatelům omluvenku. Dá se očekávat, že pokud dojde daleko v Cincinnati, do Mexika nakonec nepojede. V opačném případě zřejmě bude chtít nabrat další zápasovou praxi a na turnaj vyrazí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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com
29.07.2026 19:58
tak to bude brutus smile
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 19:39
V Torontu a v Cincinnati vypadne v prvních kolech a budete mít po brutalitě.
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GaelM
29.07.2026 19:14
Vždycky mi přišlo lepší přihlásit toho víc a případně to poodhlašovat, než pak čekat jestli zbyde divoká karta. Jednou si nahrála body na postavení ve špičce, tak si může sestavovat turnaje jak uzná za vhodné...
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Petruco
29.07.2026 19:49
Jasně. Přihlásit se... a pak se uvidí. Když vypadne brzy, odpočine si. Žádné drama.
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tommr
29.07.2026 18:49
Letošní Wimbledon nám jasně ukázal že hráčky mohou na GS uspět i když hrají přípravné turnaje naplno ...
Program Lindy považuju za optimální. Pokud na severoamerických tisícovkách uspěje a dojde hodně daleko může Monterrey vždycky vynechat. Pokud na nich skončí předčasně bude mít Monterrey v záloze jako turnaj na rozehrání před USO ...
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paprikovygulas_
29.07.2026 19:10
Wimbledon hlavne ukázal, že netreba aby niekotorí duševne slabší "fanúšikovia" dehonestovali v 3 kole turnaja budúcu víťazku Wimbledonu
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jih
29.07.2026 18:21
Žádný brutální program neplánuje. Tipuju, že spíš "plánuje" na tisícovkách se dlouho neohřát, to bude jenom rozpink (jeden, dva zápasy max.), takže na vážno má jenom Mexiko a USO.
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 18:22
A co takhle nějaký turnaj ITF? Vešel by se?
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jih
29.07.2026 18:34
No, Linda (hádej která, můžeš jednou ) by si jich měla dát několik v řadě.
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 18:38
Klimovičová?
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jih
29.07.2026 18:41
Klidně...trefils, ať máš radost.
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 18:44
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jih
29.07.2026 18:47
A už nerušit...fandím Alex! smilesmile
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GaelM
29.07.2026 18:50
Ale no tak, to byl vtípek z kategorie ITF 15
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 18:01
Schválně, kdo odhalí, že máme novou českou tenistku
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horska.kraslice
29.07.2026 18:13
Zajímavé, Elisa - posila? Nebo mají v Monterey tak rádi Češky, že jí jich chtějí mít na play listu co nejvíc?
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 18:15
Ano! Spíš je to chyba Ale pobavilo mě to. Možná pořadatele nadchl český Wimbledon
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