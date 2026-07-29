Nosková plánuje brutální program. Pojede na poslední grandslam bez odpočinku?
Nosková teď už skoro tři týdny nehraje. Naprosto logické rozhodnutí, jelikož po zejména psychicky náročné travnaté části sezony potřebuje od zápasů pauzu. A to hlavně, aby mentálně vstřebala triumf ve Wimbledonu, kde vyhrála finále s krajankou Karolínou Muchovou, a splnila veškeré mediální povinnosti.
Těžko tedy říct, jak moc si nová wimbledonská královna skutečně odpočinula. Ale doufejme, že dostatečně, protože si pro příští týdny naplánovala velmi náročný program.
Už v příštím týdnu vstoupí do prestižní tisícovky v Torontu, na kterou okamžitě navazuje turnaj stejné kategorie v Cincinnati. Většina nejlepších tenistek, mezi které Nosková obzvlášť po triumfu v All England Clubu patří, si před grandslamem naplánuje týden volna. Ale Nosková v tuto chvíli volí jinou taktiku.
Čerstvá grandslamová šampionka se totiž přihlásila na svůj oblíbený podnik WTA 500 v Monterrey, kde startovala i v posledních dvou letech. Předloni tam získala první ze svých tří titulů a loňskou obhajobu zakončila ve čtvrtfinále.
V úplně nové roli grandslamové šampionky a po životním úspěchu bude mít jasný cíl pro US Open. V New Yorku se jí ještě nikdy nepodařilo postoupit do druhého týdne a jejím maximem je třetí kolo z loňska, které stoprocentně bude chtít překonat.
Důležitým faktorem pro její vystoupení ve Flushing Meadows může být to, zda se v Monterrey skutečně představí, nebo nakonec pošle pořadatelům omluvenku. Dá se očekávat, že pokud dojde daleko v Cincinnati, do Mexika nakonec nepojede. V opačném případě zřejmě bude chtít nabrat další zápasovou praxi a na turnaj vyrazí.
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Program Lindy považuju za optimální. Pokud na severoamerických tisícovkách uspěje a dojde hodně daleko může Monterrey vždycky vynechat. Pokud na nich skončí předčasně bude mít Monterrey v záloze jako turnaj na rozehrání před USO ...