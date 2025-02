Nosková pokračuje v suverénní jízdě. Po deblové parťačce vyzve v Kataru dominující Šwiatekovou

Iga Świątek - Linda Noskova w trzeciej rundzie WTA 1000 w Dosze! Czeszka pokonała Julię Putincewą 6:2, 6:3.



Iga Świątek - Linda Noskova in the R3 of WTA 1000 in Doha! Linda beats Yulia Putintseva 6:2, 6:3.



Jimmie48 Photography | WTA | #QatarTotalEnergiesOpen |… pic.twitter.com/TToKkPRNYo — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 11, 2025