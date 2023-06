Nosková premiéru na trávě prohrála, v Birminghamu dohrála v prvním kole i Strýcová

Linda Nosková měla parádní úvodní měsíce sezony. V Adelaide se z kvalifikace přes Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovou a Ons Jabeurovou probojovala až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu a postupně se vypracovala do TOP 50 žebříčku. V poslední době se jí však nedaří, na vítěznou sérii na hlavní tour čeká od březnového vystoupení v Indian Wells.

Po nepříliš povedeném antukovém jaru se vydala do Birminghamu, kde absolvovala své premiérové vystoupení na trávě mezi ženami a svůj teprve druhý zápas na nejrychlejším povrchu v životě (juniorka v Roehamptonu 2021). Ani v něm neuspěla, nad její síly byla nasazená dvojka Jelena Ostapenková.

Statistiky zápasu Nosková - Ostapenková

Bývalé semifinalistce Wimbledonu dokázala vzdorovat jen ve druhé sadě. Tu sice nedopodávala, nicméně ji ukončila ve 12. hře na returnu. Lotyška ale v rozhodujícím dějství seřídila mířidla a na kurtu opět dominovala.

Ostapenková se ve druhém kole utká s pětinásobnou wimbledonskou šampionkou Venus Williamsovou. 43letá Američanka už v pondělí udolala navzdory bolestem pravého kolena po třech a čtvrt hodinách boje Italku Camilu Giorgiovou a připsala si první skalp hráčky TOP 50 po čtyřech letech.

Too good from @JelenaOstapenk8!



She moves on to R2 in Birmingham with a 3-set win over Noskova.#RothesayClassic pic.twitter.com/AOwz7eMEgl