Nosková: S Bouzkovou to bude skvělý zápas. Máme stejnou hru

Nadšená z premiérového postupu mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje WTA i postupu do první stovky světového žebříčku byla po čtvrtfinále Livesport Prague Open tenistka Linda Nosková. Sedmnáctiletá česká hráčka prošla do semifinále ve Stromovce poté, co její soupeřka Japonka Nao Hibinová duel za stavu 6-3 4-2 pro Noskovou vzdala kvůli zranění zad. Loňská vítězka juniorského Roland Garros se proto těší v další fázi na krajanku Marii Bouzkovou a chce uspět i proti ní.

"Je skvělé zahrát si semifinále s Češkou. Ona hraje podobnou hru jako já, možná o něco rychleji. Je zkušená, starší a určitě to bude skvělý zápas. Měli jsme na začátku turnaje spolu sparing. Sice to nic nepředpovídá, ale v tom sparingu jsem viděla, že máme stejnou hru," řekla na tiskové konferenci Nosková.

Do utkání proti Hibinové, přemožitelce Barbory Krejčíkové, šla zhruba šestnáct hodin poté, co vyřadila ve 2. kole ve třísetové bitvě nasazenou pětku Alizé Cornetovou z Francie. "Šla jsem do toho s tím, že mám trochu bolesti v levé lýtku a šlachách. Úplně mě to ale nelimitovalo a na začátku hry jsem na to zapomněla," vyprávěla sedmnáctiletá Češka.

V utkání vedla brzy 4-0, poté si však hru zkomplikovala ztrátou tří gemů za sebou. Přesto nakonec získala set ve svůj prospěch. "Zaspala jsem, protože jsem viděla stav 4-0 a byla to taková pohoda. Tradičně jsem si začala zkoušet světové údery, které mi nevycházely. Pak jsem se vrátila ke hře, se kterou jsem do zápasu šla původně a už jsem set dohrála," popsala Nosková.

Ve druhé sadě si Japonka nechala nejprve za stavu 2-1 ošetřit zraněná záda a po ztrátě další tří her duel vzdala. Nosková postoupila v Praze po skreči už podruhé, v úvodním kole proti ní nedohrála Ruska Natalia Vichljancevová.

"Už jsem trenérovi říkala, že tolik skrečí jsem nezažila skoro za celý život. Tyhle dospělé turnaje jsou jiné v tom, že to hráčky mohou rychlé vzdát. Jestli ji ale bylo něco vážného, tak se nedivím, že nechtěla pokračovat. Nemohla ani servírovat. Přeji ji, ať se brzy uzdraví," uvedla svěřenkyně kouče Tomáše Krupy, který v minulosti trénoval také Tomáše Berdycha. "S ním (Berdychem) jsem se tu také potkala. Nějaký pátek se už známe. Měli jsme spolu i jeden den hrát, ale to nevyšlo. Zatím mi ale nic neříkal," uvedla Nosková.

Po postupu do životního semifinále na turnaji okruhu WTA se Nosková posunula v průběžném světovém žebříčku na 93. místo. Poprvé v kariéře pronikla do první stovky a je zde ve věku sedmnácti let nejmladší ze všech.

"Je to pěkné. Na konci roku jsem si to dala za takový imaginární cíl. Je hezké, že se mi to podařilo dosáhnout, ale samozřejmě mi budou padat loňské body z Přerova. Takže by nebylo špatné si tady dát v Praze ještě jedno nebo dvě kolečka, abych si to upevnila," dodala s úsměvem Nosková.