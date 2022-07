Nosková stoupá žebříčkem a cílí: Chci do padesátky, možná i výš

Když vyhrála loni v červnu juniorku na French Open, stala se Linda Nosková první Češkou po Haně Mandlíkové, které se to povedlo. Česká legenda ji přitom vyhrála už hodně dávno, v roce 1978.

Šest vítězných zápasů v řadě a nakonec triumf ve finále nad Ruskou Erikou Andrejevovou. Právě loni po vítězném Roland Garros mezi juniorkami se začalo o Lindě Noskové hodně mluvit.

"Před rokem to pro mě byla velká věc, ale když se teď dívám zpátky, tak jsem se zlepšila ve hře, jsem agresivnější a myslím, že moje hra se posunula dopředu. Teď už se samozřejmě zajímám a soustředím víc na ty turnaje mezi dospělými," vzpomínala na turnaji Livesport Prague Open, kde díky organizátorům startuje na divokou kartu.

Obrázky z Paříže ale samozřejmě zůstávají. "Rozhodně jsem byla ráda, že jsem dokázala tu juniorskou kariéru ukončit takovým hezkým způsobem," usmívá se.

Lindě aktuálně patří 112. příčka na žebříčku WTA, a pokud bychom brali v potaz jen hráčky mladší osmnácti let, je nejlepší na světě.

"To jsem si samozřejmě uvědomila, spousta lidí mi to i říká. Ale já nechci skončit kariéru jako první juniorka světa. Je to možná pro někoho důležité, ale ne pro nás všechny. Teď bych ráda do stovky a většina z nás to chce dotáhnout do první padesátky, nebo třeba i dál. Takže tohle taková mezistopka," vypráví Nosková.







Tenisu obětuje rodačka z Valašska prakticky vše, včetně veškerého volného času. "Nějaká kina, nějací kamarádi… No, nejsem na to ani typ, takže se mi po tom ani nějak nestýská," připouští poněkud samotářskou povahu i to, že životu na tenisových turnajích se hráči a hráčky jednoduše musí přizpůsobit.

Velkou vášní se ovšem Lindě v poslední době stal jeden z nejoblíbenějších seriálů všech dob. "Když na Netflixu vyšla čtvrtá řada, Stranger Things, tak jsem si říkala, že nemá cenu se dívat od znova, protože jsem to nikdy předtím neviděla. Ale dala jsem tomu čas a teď čekám netrpělivě na pátou řadu,” směje se.

Na její výkony pak netrpělivě čekali všichni čeští fanoušci a v Praze se konečně dočkali. "Hrát doma je vždycky příjemnější. Sice nejsem přímo z Prahy, ale v Česku mám spoustu fanoušků, stejně jako ostatní české hráčky, tak to bude snad výhoda," přála si na začátku turnaje.

A ukázalo se, že výhodou domácí prostředí rozhodně je. Nosková je po výhře nad Francouzkou Alizé Cornetovou už ve čtvrtfinále a pokud v něm porazí Japonku Nao Hibinovou, může se už těšit na pozici v Top 100.