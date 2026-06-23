Nové informace v dopingové kauze: Vondroušová moc dobře věděla, co se stane
Odmítla test a šla venčit psa
Podle nezávislého tribunálu Vondroušová neuvedla žádné přesvědčivé odůvodnění pro odmítnutí dopingového testu. Česká tenistka dostala čtyřletý trest, který může klidně znamenat i konec kariéry.
Mezinárodní jednotka pro bezúhonnost tenisu (ITIA) tvrdí, že komisařka se dostavila na adresu Vondroušové okolo 20. hodiny. Češka ji do bytu nepustila a pak údajně vyšla ven na procházku se svým psem. A jasně uvedla, že kontrolu odmítá.
Wimbledonské šampionce zřejmě vadilo, že komisařka přišla mimo hodinové okno, které musí tenisté na každý den stanovit. Navíc komisařce podepsala formulář o odmítnutí dopingové zkoušky.
Moc dobře věděla, co se stane
ITIA dále tvrdí, že Vondroušová byla okamžitě informována, co se stane. České tenistce byly vysvětleny potenciální důsledky takového rozhodnutí. Otázkou je, zda rodačka ze Sokolova tušila, že odmítnutí testu znamená totéž co pozitivní nález.
"Chceme, aby se naši komisaři při rozhovorech s tenisty vyjadřovali naprosto jasně. Samozřejmě neříkají výši trestu. Ale žádáme je, aby se jasně vyjádřili, že odmítnutí testu může mít velmi vážné důsledky. Tyto informace Vondroušová dostala," uvedla Nicole Sapsteadová, ředitelka ITIA pro antidoping.
A proč tak vysoký trest pro jednu z nejúspěšnějších českých hráček? "Nemůžeme mít systém, ve kterém je na tom lépe tenista, který odmítne test, než ten, kdo má pozitivní test. Proto je trest takto vysoký a odmítnutí je bráno jako pozitivní test," řekla výkonná ředitelka ITIA Karen Moorhouseová.
Kontrola může přijít kdykoli
Vondroušová si už tehdy stěžovala, že komisařka přišla mimo stanovené hodinové okno. Na sociální sítě umístila fotografii i příspěvek. U soudu však otočila a pro své rozhodnutí uvedla úplně jiný důvod. A sice akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu. K tomu přidala napadení krajanky Petry Kvitové.
ITIA ovšem upozorňuje, že kontrola může přijít kdykoli. Tedy i mimo stanovené hodinové okno. Světový antidopingový kodex totiž povoluje neohlášené kontroly mimo tento časový rámec, aby se zachoval efekt překvapení.
Čtyřletý zákaz znamená, že Vondroušová se může na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. Česká tenistka se však může odvolat k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu a žádat o snížení délky trestu.
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