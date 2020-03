Nový termín French Open neprojde, myslí si šéf německé tenisové federace

Organizátoři French Open nedávno šokovali tiskovým prohlášením, že svůj grandslam přesouvají z přelomu května a června na přelom září a října. Konkrétně na 20. září až 4. října, což koliduje nejen s exhibičním Laver Cupem Rogera Federera, ale i dalšími turnaji. Navíc se týden předtím má dohrát US Open.

Nový termín se setkal s obrovskou kritikou, hráči o ničem nevěděli, pořadatelé turnajů o ničem nevěděli... změna termínu se navíc ještě v kalendářích ATP a WTA, které vyžadují start svých hráčů na všech čtyřech grandslamech, neobjevila.

A proto si šéf německé tenisové federace Dirk Hordorff myslí, že tohle Francouzům prostě neprojde. "Jednali na vlastní pěst a schytali kritiku snad od všech. Proto si dovolím předpovědět, že French Open se v tomto novém termínu neuskuteční."

"Takhle Francouze neznám, muselo to být rozhodnutí prezidenta francouzské tenisové federace Bernarda Giudicelliho, tohle je mu podobné a je to dost nechutné. Nejspíše zpanikařil, protože v únoru příštího roku se bude znovu volit prezident a on chtěl získat body navíc," řekl Hordorff.

Dle jeho informací se měla odehrát pouze hlavní soutěž, což mělo nahrát listopadovému finálovému turnaji Davisova poháru, jenž pořádá ITF. Do Madridu by tak chtěli kvůli finančním odměnám dorazit i hráči, kteří by na French Open museli do kvalifikace. "Chtěl si tímto krokem na svou stranu naklonit ITF, ale teď je sám proti zbytku světa."

"Takhle jednat nikdo nemůže, obzvláště v tak těžké situaci pro nás všechny. Představte si, že by se Wimbledon a US Open spojily s ATP a mířily svůj nový termín proti francouzským akcím. French Open je velmi důležitý turnaj a pokud se bude letos hrát, bude to skvělá zpráva pro všechny. Ale takhle to přece nejde."

ATP navíc údajně pořadatelům French Open pohrozila, že pokud se antukový grandslam uskuteční v jimi stanoveném novém termínu, neudělí hráčům body do žebříčku. "Bude z toho jenom chaos," myslí si Hordorff.

"Tohle rozhodnutí bude jeho Waterloo," řekl jeden z manažerů francouzské tenisové federace přímo Hordorffovi. Giudicelli si údajně svým jednostranným jednáním zpečetil svůj osud ve funkci prezidenta.