O Australian Open ho připravil koronavirus. Murray našel 'chudou' alternativu na challengeru v Bielle

Bývalá světová jednička Andy Murray měl pozitivní test na koronavirus 14. ledna a nestihl žádný z charterových letů do Melbourne. Sice ještě doufal, že se do Melbourne vydá později, ale výjimku z přísných australských pravidel nedostal.



Tenisté totiž mohou odletět do Austrálie až 14 dní po prvním pozitivním testu a po příletu do země pak musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu. K zápasu by mohl nastoupit nejdříve 12. února, Australian Open přitom začíná o čtyři dny dříve.



Třiatřicetiletý Brit tak začal hledat alternativu a jelikož se v nadcházejících týdnech budou elitní turnaje konat pouze v Austrálii, musel 'lovit' na seznamu challengerů.



První letošní turnaj má aktuálně 123. hráč světa Murray nově naplánovaný do haly v italské Bielle, kde se bude hrát v týdnu od 15. února a odměny z celkové dotaci 132.000 eur.



Z Top 100 jsou do Bielly přihlášeni také Španěl Alejandro Davidovich, jenž rovněž přišel o turnaje v Melbourne kvůli covidu, domácí Lucas Pouille, který se vrací po téměř roční pauze zaviněné operací loktu, a Korejec Soon Woo Kwon. Kvalitní startovní pole doplňují domácí Andreas Seppi a Lorenzo Musetti či mladý Američan Sebastian Korda, který se na úvod sezony blýskl postupem do finále v Delray Beach.



Murray bude hrát challenger poprvé od srpna 2019, kdy se na Mallorce vracel po operaci kyčle. Tehdy vypadl ve třetím kole s Italem Viollou. Předtím na turnaji této kategorie nehrál dlouhých 14 let.