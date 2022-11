O moc rychleji to nešlo. Krejčíková se Siniakovou už slaví postup do semifinále Turnaje mistryň

Sedminásobné grandslamové šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos vyhrály Australian Open, Wimbledon a na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



A tento týden nejlepší deblový pár současnosti zatím potvrzuje roli favoritek na Turnaji mistryň v texaském Fort Worth. České obhájkyně titulu si po výhře nad americko-nizozemským duem Desirae Krawczyková a Demi Schuursová poradily ve dvou setech i s Číňankami Yi-Fan Xu a Zhaoxuan Yang a jako první si zajistily postup ze skupiny.



Obě šestadvacetileté Češky během dnešního zápasu v Dickies Areně jednou neudržely servis. V prvním setu byly stoprocentní, ve druhém otočily z 0-2 na 4-2 a ani následné zaváhání Siniakové na podání je nezastavilo na cestě za výhrou 6-3 6-3.

See you in the semis @BKrejcikova & @K_Siniakova defeat Xu & Yang to advance out of the Rosie Casals Group!#WTAFinals pic.twitter.com/513pOQQLqM — WTA Finals (@WTAFinals) November 2, 2022



"Byl to velmi těžký zápas. Jsem ráda, že jsme v něm uspěly právě takhle. Hrály jsme velmi dobře a podle mě jsme předvedly lepší výkon než v prvním utkání. S Bárou na kurtu dobře komunikujeme a odvádíme výbornou práci," uvedla v pozápasovém rozhovoru Siniaková.



České tenistky dnes vylepšily skvělou letošní zápasovou bilanci na 25 výher a 3 porážky.



"Čím to je, že se nám tak daří? To je tajemství, tak to tak nechme být," uvedla s úsměvem Krejčíková. "Ba ne, známe se už dlouho. Znám Kateřinu od dvanácti let. Jsem ráda, že jsme to tu zatím zvládly. Moc si toho vážím, že s ní mohu hrát," dodala Krejčíková.







Krejčíková se Siniakovou nechybí na Turnaji mistryň počtvrté v řadě a potřetí si zahrají semifinále. Při premiéře v sezoně 2018 prohrály až ve finále, o rok později vypadly ve skupině a loni triumfovaly. V roce 2020 se soutěž nekonala kvůli koronavirovým opatřením.



Titul na Turnaji mistryň mohou obhájit jako sedmý pár v historii. V posledním zápase ve skupině Rosie Casalsové je čekají Cori Gauffová s Jessicou Pegulaovou. Američanky jako jediné z šestnácti deblistek startují i ve dvouhře.