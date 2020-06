O osudu dalších turnajů by se mělo rozhodnout 10. června. ATP naplánovala videokonferenci s hráči

Zatím je tenisová sezona přerušena do konce července. O osudu srpnových turnajů a možná i těch dalších se má dle dostupných informací rozhodnout příští středu, na kdy ATP naplánovala videokonferenci se svými hráči.

Nehraje se už od března a tenisty na mezinárodních turnajích neuvidíme minimálně do konce července. Jaký bude osud srpnových turnajů, bychom se měli dozvědět příští středu, na kdy je naplánována videokonference ATP s hráči. Ta má začít v 16:00 našeho času, pozvánky ATP rozesílala na e-mailové adresy svých hráčů. Informaci přinesl španělský deník Marca.

Původně se mělo o srpnových turnajích rozhodnout už 1. června, ale mužská tenisová asociace si vzala více času a jejich osud a možná i zbytku pandemií koronaviru narušené sezony chce řešit přímo s hráči.

Stále platí, že se bude organizace řídící mužský tenis soustředit na to, aby se odehrály ty největší turnaje, že se může sezona protáhnout klidně až do prosince a některé z velkých antukových turnajů se přesunout na podzim.

Momentálně situace vypadá velmi optimisticky. Za velmi přísných podmínek a bez diváků jsou schopni svůj grandslam uspořádat organizátoři US Open (hlavní soutěž startuje 31. srpna) i French Open, které se přesunulo na přelom září a října.

V New Yorku by se dva týdny před startem grandslamu mohl odehrát společný podnik Western & Southern Open, který se normálně koná v Cincinnati. Mezi oba grandslamy by mohla tenisová vedení naplánovat antukové akce v Madridu a Římě.

Jak vyplynulo na povrch, informace o plánované videokonferenci se neměla dostat na veřejnost, proto ATP zatím oficiálně nic nepotvrdila. Stejné setkání by ráda uskutečnila i s trenéry, a to 18. června. Vedení ženského tenisu se rovněž k ničemu nevyjádřilo, není tak jasné, zda přistoupí k podobnému řešení momentální situace.