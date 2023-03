Obhájce titulu Alcaraz nezaváhal ani s Lajovičem, loňský finalista Ruud dohrál

ATP MIAMI - Světová jednička a obhájce titulu Carlos Alcaraz na Masters v Miami porazil 6-0 7-6 Srba Dušana Lajoviče, s nímž si letos poradil už potřetí, a dál bojuje o zkompletování Sunshine Doublu. Naopak nepokračuje poražený finalista loňského ročníku a letos se trápící Nor Casper Ruud.

Carlos Alcaraz v první polovině března ovládl Indian Wells, jako první teenager se stal majitelem obou trofeji z březnových akcí Sunshine Double a vrátil se na post světové jedničky.



Nyní na dalším podniku Masters 1000 v Miami startuje potřetí na okruhu ATP jako obhájce titulu a potřebuje být poprvé úspěšný, pokud chce 1. místo ve světovém žebříčku před Novakem Djokovičem udržet.



Dva ze šesti kroků už bez velkých problémů zvládl. Argentince Facunda Bagnise i Dušana Lajoviče načal kanárem, porazil je ve dvou setech a vzájemné bilance vylepšil shodně na 4-0. Srba přehrál letos už potřetí.



Zápas proti Lajovičovi si Alcaraz lehce zkomplikoval až v závěru, kdy od stavu 6-0 a 5-3 prohrál 12 z 16 výměn a o vítězství musel rozhodnout až v tie-breaku. Soupeře přestřílel na vítězné údery 27-8.



"Na kurtu se cítím být rychlý, dobře se pohybuju. Jsem spokojený s rozmanitostí své hry, užívám si každou vteřinu na kurtu," pochvaloval si 19letý Španěl, jenž vylepšil svou letošní bilanci po předchozí čtvrt roku dlouhé pauze zaviněné zraněními na 16-1.



Alcaraz může zkompletovat kalendářní Sunshine Double jako nejmladší v historii a první od roku 2017, kdy to dokázal Roger Federer.







V osmifinále se vítěz celkově tří podniků Masters utká s domácím Tommym Paulem (h2h 0-1), s nímž loni v srpnu prohrál třísetovou bitvu v Montréalu. Americký semifinalista letošního Australian Open v e třetím kole porazil 6-3 7-5 Španěla Alejandra Davidoviche a poprvé v Miami postoupil do osmifinále.



V trápení pokračuje Nor Casper Ruud, který ani na pátém letošním turnaji nevyhrál víc jak jeden zápas. Na Floridě čtvrtý hráč světa podlehl 3-6 6-4 6-4 Botici Van de Zandschulpovi, prohrál třetí ze čtyř vzájemných duelů a neobhájí loňské finále.