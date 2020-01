Obhájce titulu Djokovič si snadno poradil se Schwartzmanem, ve čtvrtfinále nechybí ani Federer

Novak Djokovič na konci loňské sezony přišel o post světové jedničky. Na něj se může vrátit, pokud na Australian Open obhájí loňský triumf a získá 17. grandslamový titul, jímž by se dotáhl na rekordmana Rogera Federera (20) a Rafaela Nadala (19), a Nadal vypadne dříve než v semifinále.

Dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu do letošního tenisového roku vstoupil v novém ATP Cupu, kde vyhrál všech šest dvouher a dovedl Srby k titulu. Svou letošní neporazitelnost si zatím drží i na úvodním grandslamu sezony a včetně loňského finálového turnaje Davisova poháru neprohrál už 13 utkání v řadě.

Největší favorit sice v prvním kole překvapivě ztratil set s Janem-Lennardem Struffem, nicméně poté si ve třech setech poradil s Tatsumou Item, Jošihitem Nišiokou a také nasazenou čtrnáctkou Diegem Schwartzmanem, s nímž vyhrál i čtvrtý souboj.

Djokovič na rozdíl od dvou předchozích zápasů jednou přišel o podání, ale bylo to za stavu, kdy měl dva brejky v zádech. Aktuálně druhý hráč světa měl duel s nebezpečným Argentincem od začátku pod kontrolou, hrál, co potřeboval, byl lepší v klíčových momentech a za dvě hodiny a šest minut zvítězil hladce 6-3 6-4 6-4.

"Cítím se skvěle, protože držím vysokou úroveň své hry a dokážu ji každým kolem zvyšovat. To je na těchto turnajích důležité a já doufám, že v tom budu pokračovat, protože v dalším kole to bude potřeba," řekl bělehradský rodák.

Djokovič v Melbourne Parku mezi nejlepší osmičku prošel pojedenácté a zahraje si své celkově 46. grandslamové čtvrtfinále. V něm narazí na Milose Raonice, se kterým má stoprocentní bilanci 9-0.

Raonic na Australian Open bez ztráty setu zopakoval loňské čtvrtfinále. Kanadský tenista v souboji bývalých světových trojek přehrál 6-4 6-3 7-5 předloňského finalistu Marina Čiliče. Proti Djokovičovi bude útočit na vyrovnání svého melbournského maxima.

Pomalejší rozjezd, ale o to rychlejší konec předvedl grandslamový rekordman Roger Federer, který se dokázal dát dohromady po páteční pětisetové bitvě s domácím Millmanem. Osmatřicetiletý švýcarský veterán se zpočátku trápil s Mártonem Fucsovicem, ale od druhé sady už dominoval a maďarského tenistu porazil 4-6 6-1 6-2 6-2.

"Musel jsem se vypořádat s únavou, nebylo to lehké. Ale od druhého setu jsem našel cestu a od té chvíle to šlo snadněji." komentoval šestinásobný šampion.

O postup do semifinále, v němž by mohl dojít na očekávaný souboj s Djokovičem, se Federer utká poprvé s Tennysem Sandgrenem. Osmadvacetiletý Američan dnes zdolal 7-6 7-5 6-7 6-4 dvanáctého nasazeného Itala Fabia Fognini a znovu po dvou letech nečekaně postoupil do čtvrtfinále Australian Open, čímž vyrovnal své grandslamové maximum.

"Už jsem v životě odehrál spoustu tenisu, ale ještě nikdy jsem nehrál proti Tennysovi. Nikdy by nemohl hrát baseball, to je jisté. S takovým jménem," dodal Federer s úsměvem na rtech.