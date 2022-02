Obhájce titulu Garín v Riu de Janeiro prohrál s Coriou a vypadne z Top 20

Cristian Garín má ve sbírce pět trofejí z turnajů ATP, všechny získal na antuce. Tu nejcennější slavil předloni na podniku kategorie ATP 500 v Riu de Janeiro a jelikož se loni kvůli pandemii koronaviru nehrálo, velkou porci bodů z jediné akce si užíval dva roky.



Titul do Brazílie se vydal obhajovat až tento týden, skončil však hned po svém úvodním vystoupení. 25letý Chilan skončil po debaklu 2-6 0-6 s Argentincem Federicem Coriou, kterému se povedla odveta za předloňské čtvrtfinále a během půl roku tak vyrovnal vzájemnou bilanci na 2-2.



Garín v zápase získal pouze 33 fiftýnů, nicméně výměnu zápasu vyhrál.



Zatímco Garína čeká pád z Top 20, Coriu tři týdny před 30. narozeninami dělí jediná výhra od premiérového posunu do Top 60. O druhé čtvrtfinále během dvou týdnů si zahraje v prvním vzájemném duelu s bývalou světovou sedmičkou Fernandem Verdascem.



38letý Španěl Verdasco se letos vydal na antukové turnaje do Jižní Ameriky teprve popáté v kariéře, přičemž jen cestou do finále právě v Riu před čtyřmi lety se dostal přes druhé kolo. Podruhé to dokázal minulý týden v Buenos Aires a nyní se o to pokusí i v Brazílii, kde začal výhrou 7-6 6-3 nad Srbem Dušanem Lajovičem.