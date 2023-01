Obrat z 1-5, skalp jedničky i odvrácené mečboly! B. Fruhvirtová, Bejlek a Svrčina jsou ve 3. kole kvalifikace AO

Brenda Fruhvirtová si loni vyzkoušela svou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě zazářila. Talentovaná Češka ovládla osm antukových podniků kategorie W25, zaznamenala sérii 27 vítězství, katapultovala se na 128. místo žebříčku a 15 letech se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek.



Letošní sezonu sice zahájila debaklem, když v Aucklandu uhrála proti bývalé finalistce US Open Leylah Fernandezové z Kanady jen dva gamy, ale nyní si na Australian Open odbývá zatím úspěšnou premiéru v kvalifikaci grandslamového turnaje.



V prvním kole si Fruhvirtová poradila 6-0 7-6 se Srbkou Ninou Stevanoviočovou, přestože ve druhém setu ztratila vedení 5-2, a oplatila jí jednu z mála loňských porážek. A v dnešním druhém kole zdolala 5-7 7-6 6-3 Ukrajinku Darju Snigurovou, přestože prohrávala 5-7, 1-5 a 15-30 a celkem čtyřikrát se ocitla dva míčky od porážky.



K mečbolu ale Fruhvirtová svou o pět let starší soupeřku nepustila. Vývoj druhého dějství otočila na 6-5 a přestože při svém servisu nevyužila dva setboly, v následném tie-breaku získala pět míčků v řadě a vynutila si třetí sadu.



V sluncem rozpáleném Melbourne Parku oběma tenistkám brzy docházely fyzické síly. Fruhvirtová si za stavu 2-3 po ztrátě servisu vyžádala medical timeout a nechala si obvázat pravé lýtko. A krátká pauza české tenistce prospěla, po návratu na kurt vyhrála po svém podání všech osm fiftýnů, získala čtyři gamy v řadě a mohla se radovat z cenného vítězství.



O start v hlavní soutěži si teprve 15letá Fruhvirtová zahraje se Španělkou Jessicou Bouzasovou (h2h 1-0), s níž loni v září cestou za triumfem na antuce v italské Santa Margherita di Pula ztratila jen dvě hry.

This Daria Snigur and Brenda Fruhvirtova match has had just about everything!



Breaks galore, a tie break, medical time outs, brilliant rallies, wicked momentum swings... and finally a winner.



15-year-old Fruhvirtova through in three, 5-7 7-6(3) 6-3#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/5UtT8UQlkP