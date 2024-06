Očekávaný šlágr a možná předčasné finále? Alcaraz a Sinner si to rozdají na French Open

V rámci 13. hracího dne letošního ročníku French Open poznáme finalisty mužské dvouhry. Už po rozlosování se očekával semifinálový šlágr mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem a v pátek na něj dojde. Podle mnohých se jedná o předčasné finále, protože vítěz bude v nedělním souboji o titul favoritem. Druhý semifinálový duel obstarají Alexander Zverev s finalistou posledních dvou ročníků Casperem Ruudem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 7. 6.

Semifinále mužů

Alcaraz (3-Šp.) - Sinner (2-It.) | Court Philippe-Chatrier (14:30 SELČ)

Ruud (7-Nor.) - Zverev (4-Něm.) | Court Philippe-Chatrier (17:30 SELČ)

Alcaraz – Sinner | 14:30 SELČ

Poprvé od roku 2004 bude ve finále French Open chybět někdo z legendární Big Three. Taková příležitost by si nejspíše zasloužila finálový souboj mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem, ovšem kvůli momentálnímu postavení těchto dvou hvězd ve světovém pořadí se střetnou už v semifinále.

Alcaraz i Sinner se velmi respektují a mimo kurty mají přátelský vztah. Na tenisovém okruhu však tvoří jednu z nejlepších rivalit posledních let a minimálně částečně nahrazují parádní bitvy mezi Big Three, které jsme sledovali skoro dvě dekády.

Téměř každý z jejich předchozích duelů nabídl výbornou kvalitu a vyrovnanou bitvu. Alcaraz i Sinner nechali na kurtu všechno a to samé se očekává v semifinále letošního French Open, protože vítěz bude v nedělním finále favoritem a zaútočí na první triumf na pařížské antuce.

Od challengerů až po grandslamy, tito dva nesmírně talentovaní mladíci už se potkali na všech možných úrovních vyjma nejnižšího okruhu ITF. Na grandslamech se naposledy střetli ve čtvrtfinále US Open 2022 a nezklamali. Sinner měl ve čtvrtém setu mečbol na vlastním servisu, ale Alcaraz jej odvrátil, zvítězil v pěti setech a nakonec ve Flushing Meadows získal svůj první grandslamový titul.

Carlos Alcaraz měl na dosah první triumf na French Open už loni. Ve finále by se utkal s outsiderem Casperem Ruudem, jenže semifinálový duel se statisticky nejlepším hráčem všech dob Novakem Djokovičem pro něj skončil velkým zklamáním. Jednadvacetiletý Španěl nezvládl tíhu očekávání ani roli favorita a za stavu 1:1 na sety se začal trápit s křečemi. Ve zbytku utkání už nedokázal vzdorovat a prohrál ve čtyřech setech.

Pro bývalého lídra žebříčku se ovšem jednalo o obrovskou zkušenost, kterou využil o pár týdnů později v pětisetovém finále ve Wimbledonu právě proti Djokovičovi. A může mu prospět i v letošním semifinále na French Open proti Sinnerovi, jenž se na antukovém grandslamu dostal takto daleko poprvé v kariéře.

Z jeho výkonů a působení na kurtu to vypadá, že si svůj letošní pobyt na French Open velmi užívá. V každém z předchozích kol měl jasně navrch, přestože zatím není ve své nejlepší možné formě. Po většinu dosavadního průběhu aktuální sezony se i kvůli problémům s pravou rukou trápil. Teď by ale měl být zase stoprocentně fit, takže se může uvolnit a využít svůj obvykle dělový forhend, který bude v souboji s rozjetým Sinnerem rozhodně potřebovat.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 23:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:2 (kariérní 27:17)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 17:11)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 16:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Wolf (6:1, 6:2, 6:1), De Jong (6:3, 6:4, 2:6, 6:2), (27) Korda (6:4, 7:6, 6:3), (21) Auger-Aliassime (6:3, 6:3, 6:1), (9) Tsitsipas (6:3, 7:6, 6:4)

Jannik Sinner narazil ve čtvrtfinále na svého papírově zatím nejtěžšího soupeře na turnaji, nicméně to mu nezabránilo od začátku dominovat. Bývalé světové trojce a nyní 10. hráči pořadí Grigorovi Dimitrovovi nepovolil jediný set. Až na začátek osmifinále s Corentinem Moutetem, v němž prohrával o set a brejk, prošel do semifinále jako nůž máslem.

Úřadující šampion Australian Open získal po odstoupení obhájce titulu Novaka Djokoviče jistotu, že se v pondělí stane historicky 29. světovou jedničkou. Vůbec poprvé bude pořadí ATP kralovat italský tenista.

Na antuce má slabší výsledky než Alcaraz a půjde do zápasu jako outsider. Tato role by mohla jeho výkon ovlivnit jedině v pozitivním slova smyslu. Navíc bude mít v živé paměti, že v semifinále letošního Australian Open byl favoritem 10násobný šampion a světová jednička Djokovič a 22letý Ital proti Srbovi dominoval.

Důležitá bude pro budoucího lídra světového hodnocení fyzická kondice, která ho několikrát v kariéře a letos už dvakrát zklamala. Zápas na tři vítězné sety s Alcarazem na antuce bude jistě fyzicky velmi náročný a pro Sinnera bude velmi důležité i to, jak rozloží své síly. V aktuální sezoně zaznamenal jen dvě porážky, proti Alcarazovi na Masters v Indian Wells ani Stefanosovi Tsitsipasovi na tisícovce v Monte Carlu nebyl stoprocentně fit.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (semifinále)

Bilance: 33:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 11:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:1 (kariérní 28:28)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)

Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 17:10)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 16:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Eubanks (6:3, 6:3, 6:4), Gasquet (6:4, 6:2, 6:4), Kotov (6:4, 6:4, 6:4), Moutet (2:6, 6:3, 6:2, 6:1), (10) Dimitrov (6:2, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 5:4, na hlavní tour je srovnáno 4:4. Vzhledem k jejich rivalitě se dá očekávat parádní podívaná, oba aktéři jsou totiž schopní jeden druhého vybičovat ke skvělému výkonu. Alcaraz je mírným favoritem zaslouženě, na antukových dvorcích je prostě úspěšnější. Sinner je však nejlepším hráčem dosavadního průběhu sezony a jeho postup by nemohl být považován za překvapení.

Ruud – Zverev | 17:30 SELČ

Casper Ruud mohl ve čtvrtfinálovém souboji se světovou jedničkou Novakem Djokovičem ukázat svůj progres, který v posledních měsících učinil. Repríza loňského finále se však nekonala, protože obhájce titulu se v osmifinále zranil a z turnaje odstoupil. Pětadvacetiletý Nor měl tak několik dnů volna, což mu asi vadit nebude, protože v letošní sezoně odehrál už velkou porci zápasů a do Paříže dorazil po triumfu na generálce v Ženevě.

Co se výsledků na největších turnajích týče, tak je aktuálně sedmý hráč světa ze všech čtyř semifinalistů nejméně úspěšný. V posledních letech však na pařížské antuce exceluje, takže by si titul určitě zasloužil. Loni i předloni se v areálu Rolanda Garrose probojoval až do finále, v němž mu vystavili stopku členové Big Three Rafael Nadal a Djokovič.

Letos je na French Open v nejlepší formě. Loni se totiž výkonnostně i výsledkově trápil a předloni posbíral před startem pařížského majoru jen 11 vítězství a jeden titul v rámci evropského antukového jara. Pro srovnání, letos zapsal v tomto období sezony 17 vítězství a dva triumfy. Ještě k tomu porazil Djokoviče na Masters v Monte Carlu a na pětistovce v Barceloně získal svou první trofej z podniků větších než ATP 250.

Na grandslamech má proti hráčům TOP 10 podobně mizernou bilanci jako jeho následující protivník. Dosud se s nimi utkal osmkrát a uspěl jen jednou, navíc v šesti ze sedmi prohraných duelů neuhrál ani jeden set.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo (finále)

Bilance: 39:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 21:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 14:26)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:0)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 23:13)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ruud – French Open

Kariérní bilance: 23:6

Nejlepší výsledek: finále (2022-23)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Ženeva (triumf)

Cesta turnajem: Meligeni Alves (6:3, 6:4, 6:3), Davidovich (7:6, 1:6, 6:3, 4:6, 6:3), (28) Etcheverry (6:4, 1:6, 6:2, 6:2), (12) Fritz (7:6, 3:6, 6:4, 6:2), (1) Djokovič (bez boje)

Alexander Zverev si ve čtvrtfinále poradil bez ztráty setu se světovou jedenáctkou Alexem de Minaurem. V zápase nepředvedl dobrý výkon a příliš chyboval, naštěstí pro něj byl na tom Australan ještě hůře (6:4, 7:6, 6:4).

Sedmadvacetiletý Němec se loni vrátil po dlouhé zdravotní pauze a už několikrát mu utekl velký titul. V posledních týdnech si ale trochu spravil chuť. Na Masters v Římě využil příznivého losu a selhání dalších favoritů a získal svou nejcennější trofej od Turnaje mistrů 2021. Nyní je favoritem v semifinále French Open, kde byl sice už dvakrát blízko vyřazení, nicméně roli jednoho z největších adeptů na triumf zatím potvrzuje.

Po prvním grandslamovém titulu touží už několik let. Nejblíže měl k němu ve finále US Open 2020, v němž podával na vítězství nad Dominicem Thiemem. Blízko byl také v semifinále letošního Australian Open, ve kterém nedotáhl náskok 2:0 na sety proti Daniilovi Medveděvovi.

V posledních dvou kolech letošního French Open už se ale musí spoléhat na svůj vlastní výkon a nemůže počítat s tím, že mu soupeři postup darují nebo bude mít štěstí. Jako třeba proti Tallonovi Griekspoorovi, s nímž v rozhodujícím setu prohrával o dva brejky. Ve své kariéře posbíral už několik velkých titulů a dokázal porážet či vzdorovat členům legendární Big Three. Přesto má s hráči TOP 10 mizernou bilanci 3:15 na grandslamech.

Aby toho nebylo málo, tak prohrál šest ze sedmi semifinále na majorech. Všech šest nezdarů zaregistroval proti někomu z TOP 10 pořadí. Jedinou výjimkou je výhra nad tehdy 27. hráčem světa Pablem Carreňem na US Open 2020. Všechny tři poslední ročníky French Open a také letošní Australian Open zakončil právě v semifinálové fázi.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (triumf)

Bilance: 33:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 15:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:2 (kariérní 50:64)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:6)

Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 33:31)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – French Open

Kariérní bilance: 33:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:3

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Nadal (6:3, 7:6, 6:3), Goffin (7:6, 6:2, 6:2), (26) Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6), (13) Rune (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2), (11) De Minaur (6:4, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 2:2, na antuce vede Ruud 1:0. V semifinále French Open se potkávají znovu po roce. Ruud loni dominoval, dokonce Zverevovi nadělil kanára. Je však potřeba zmínit, že Zverev je teď mnohem lepším hráčem než před rokem, kdy po zdravotní pauze stále postrádal svou nejlepší formu i nejvyšší sebevědomí. Ruud si bezpochyby postup do finále a případně i titul zaslouží, nicméně výsledek tohoto semifinálového duelu se bude silně odvíjet od výkonu Zvereva. Němec je totiž na velkých turnajích mnohem úspěšnější a celkově je kvalitnějším tenistou.

Páteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)

1. vozíčkáři

2. Alcaraz (3-Šp.) - Sinner (2-It.) / nejdříve ve 14:30 SELČ

3. Ruud (7-Nor.) - Zverev (4-Něm.) / nejdříve v 17:30 SELČ



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. legendy

2. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) - Arévalo/Pavič (9-Salv./Chorv.) / nejdříve ve 12:00 SELČ

3. Erraniová/Paoliniová (11-It.) - Kosťuková/Ruseová (Ukr./Rum.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

4. Gauffová/Siniaková (5-USA/ČR) - Dolehideová/Krawczyková (8-USA)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. T. Valentová (12-ČR) - Grantová (4-USA)

3. junioři

4. A. Kovačková/Samson (1-ČR) - Grantová/Jovicová (4-USA)



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Samson (3-ČR) - K. Penicková (USA)

2. junioři

3. junioři

4. Jamrichová/T. Valentová (3-SR/ČR) - Jonesová/Paganettiová (5-Austr./It.)

Kompletní program | Přehled mužského turnaje