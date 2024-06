Tenisový svaz má nového šéfa. Obviněného Kaderku nahradil advokát Kotrba

Vláda kontroverzního Iva Kaderky (60) nad českým tenisem po dlouhých 26 letech skončila. Na dnešní mimořádné valné hromadě byl do čela svazu zvolen Jakub Kotrba (49). Advokát a předseda představenstva TK Sparta Praha má pětiletý mandát, ve tříčlenném vedení ho doplní trenér Petr Pála a Martin Hynek, který byl přitom za Kaderkovy vlády druhým mužem tuzemského bílého sportu a figuroval v některých kauzách.

Dočasnou správou svazu byl po Kaderkově únorovém zadržení jmenován sportovní ředitel Jan Stočes. Kaderkovi hrozí za milionové podvody se státními dotacemi a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky až 10leté vězení. Trestnou činnost popírá, proti vzetí do vazby si podal stížnost, kterou mu soud zamítl. Před dnešním hlasováním, na němž měl být odvolán, běh věcí předběhl a rezignaci podal písemně sám. Volební schůze, na níž bylo přítomno 119 delegátů, se nezúčastnil.

Favorizovaný Kotrba dostal 113 hlasů, pět delegátů bylo proti a jeden se volby zdržel. Ostatní kandidáti Petr Makrlík a Vladimír Slavík neobdrželi potřebný počet hlasů. Václav Vintr z kandidatury v minulých dnech odstoupil.

Děkuji Janu Stočesovi za jeho nelehkou misi, díky které český tenis přežil kritické období. Zítra se rozhodne o další budoucnosti ČTS.https://t.co/YwK4Wkyemw — Jakub Kotrba (@kotrba_j) June 6, 2024

Svazu Kaderkovými machinacemi vznikla škoda téměř 30 milionů korun, kterou musí Národní sportovní agentuře uhradit. A právě také víra v Kotrbovu schopnost finanční závazky vyřešit jej podle zákulisních informací vynesla do předsednického křesla. Mimo jiné má blízko k miliardáři Tomáši Chrenkovi (s jeho synem ostatně spoluvlastní advokátní kancelář), jehož společnost Agel patří k nejštědřejším sponzorům českého tenisu, jenže po vypuknutí aféry podporu zastavila.

S novým vládcem ji s největší pravděpodobností opět obnoví. "Se společností Agel jsme vstoupili v jednání. Poté, co nastala situace, která nastala a pozastavila podporu, bylo řečeno, že za předpokladu, že dojde ke změnám, bude ráda pokračovat a podporovat český tenis, protože vidí nějaký vývoj, který směřuje kupředu," uvedl Kotrba v minulosti. Samotný Agel pak prostřednictvím svých zástupců pouhých pár minut po volbě potvrdil, že se skutečně vrací.

Nový šéf svou roli vnímá jako dlouhodobý závazek, nerad by ji po jednom volebním období opustil. A je připraven uvolnit předsednické křeslo ve Spartě. Jeho představa o hierarchii svazu? "Tenis potřebuje výkonnostní část, reprezentační část a ekonomicko-manažersko-právní oblast, aby to mohlo fungovat," řekl.

Kotrba: Hladká volba mě překvapila

Nového předsedu Jakuba Kotrbu jasné zvolení do čela Českého tenisového svazu (ČTS) překvapilo. K hladkému průběhu dnešní mimořádné valné hromady podle něj přispěla i absence stíhaného Ivo Kaderky, který ve čtvrtek na předsednický post rezignoval. Devětačtyřicetiletý Kotrba povede tříčlenné představenstvo, které s ním tvoří Petr Pála a Martin Hynek. V rozhovoru s novináři potvrdil, že po jeho zvolení obnovila se svazem spolupráci společnost Agel miliardáře Tomáše Chrenka.

"Musím říct, že mě to překvapilo. Nečekal jsem takto hladký průběh. Doufám, že se v tom alespoň trochu zobrazilo, že jsme tomu věnovali čas na přípravu," řekl Kotrba. V minulých týdnech objížděl řadu delegátů po krajích. "Doufám, že tohle byl ten výsledek, že pochopili, co jim říkáme a kterým směrem bychom to chtěli vést. Překvapení to tedy bylo velké, ale také k tomu přispělo, že nedorazil pan prezident (Kaderka). Kdyby dorazil, asi by to mělo jiný spád," uvedl Kotrba.

Šedesátiletý Kaderka, který je od února stíhán za podvody se státními dotacemi, zaslal rezignaci výkonnému výboru ve čtvrtek pozdě večer. Delegáti dnes odhlasovali i jeho odvolání. "My jsme s ním nijak nekomunikovali. Byli jsme připravení na obě varianty, ale tím, že nedorazil, nám to zjednodušil. A asi i díky tomu, že nedorazil, neb to bylo klidnější," podotkl Kotrba.

Kotrba byl zvolen do nového předsednictva 113 hlasy z přítomných 119 delegátů. Spolu s ním se do tříčlenného orgánu dostali Pála a Hynek. Ti předem uvedli, že o post předsedy zájem nemají a do čela si zvolili Kotrbu.

"Petr Pála bude mít na starost reprezentační úsek a vrcholový tenis. Martin Hynek finance a výkonnostní tenis. A moje role by měla být, abychom zaplatili co nejméně, měli co nejvíce peněz, podařilo se nám z těchto věcí vybřednout a nastavili na svazu mechanismy, aby se peníze rozdělovaly na základě předem jasně stanovených pravidel," uvedl Kotrba, který skončí ve funkci předsedy představenstva TK Sparta Praha.

Vysvětlil také spolupráci s Hynkem, který byl místopředsedou svazu za Kaderky. "Od začátku jsme říkali, nechceme přijít a dělat revoluci v něčem, co funguje. Martin Hynek pro nás byl propojení vědomostí tenisu, které je v rámci hnutí nutné mít. Pochopit, proč někteří delegáti jednají, jak jednají," řekl Kotrba.

"Je to spojka do minulosti v podobě toho, že to byl jeden z lidí, kteří se nějak pokusil alespoň vymezit vůči panu prezidentovi. A v době, kdy jsme začali přemýšlet, co je potřeba udělat směrem k Národní sportovní agentuře na téma dotací, tak byl jeden z prvních lidí, který přiložil ruku k dílu. Ukázalo se, že ty jeho náměty a podněty jsou pro nás neocenitelné v tom, aby agentura mohla peníze poslat," doplnil nový šéf svazu, který přislíbil také audit svazu.

Kotrbu podporoval i miliardář Chrenek, jehož společnost Agel po vypuknutí dotační kauzy pozastavila sponzorství svazu. Nyní spolupráci obnoví. "Teď jsem obdržel dopis společnosti Agel, že chce pokračovat v podpoře tenisu a partnerství obnovuje. Za to jsme rádi, protože to je první krok k tomu, abychom byli schopní nějak vybřednout z těch největších problémů."

V nejbližší době bude jednat s Národní sportovní agenturou o další podpoře. Její zástupci dali ČTS tři podmínky: volbu nového předsednictva, změnu stanov a přednesení nového způsobu čerpání peněz. "Dva body jsme splnili, třetí máme předpřipravený. Podáme žádost na agenturu, aby poslala peníze. I při setkání s delegáty jsme říkali, že bychom byli rádi, aby do konce června obdrželi zálohy za svou činnost. Kluby musí dostat zálohy co nejdřív, aby mohly začít fungovat. Také ale očekáváme, že po desátém červnu se seběhne spousta věřitelů a budou se ptát, kde jsou jejich peníze," řekl Kotrba.

Svaz bude jednat také s finančním úřadem o navrácení téměř 30 milionů korun. "Doufám, že najdeme prostor, aby se chyby neopakovaly, nastavíme splátkový kalendář. Cílem je odsunout tu platbu. Vzhledem k tomu, že finanční úřad s námi doposud nekomunikoval, protože jsme neměli mandát, očekávám, že od pondělka se s námi už bude muset bavit," uvedl.

Spolupracovat chce dál i se sportovním ředitelem Janem Stočesem, který se po vyšetřování Kaderky ujal role dočasného šéfa svazu. "Tímto bych mu chtěl poděkovat, protože splnil svou historickou roli. Šel do něčeho, co je mu absolutně cizí a nemá to rád. Ale obětoval se. Měl by zůstat v roli sportovního ředitele svazu a spolupracovat s Petrem Pálou na rozvoji tenisu," dodal Kotrba.