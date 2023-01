Očkování jsem podstoupila na různých místech, odmítá Giorgiová obvinění z falešných potvrzení

Italská tenistka Camila Giorgiová popřela, že by používala falešné potvrzení o očkování proti Covidu-19. Jednatřicetiletá hráčka se ohradila proti vyjádření lékařky Daniely Grilloneové, která jí údajně padělané dokumenty vystavila. Giorgiová po vítězství v 1. kole Australian Open nad Anastasií Pavjučenkovovou novinářům řekla, že podstoupila očkování u různých lékařů.

"Ne, vůbec ne," odpověděla Giorgiová na otázku, zda si vyžádala falešné potvrzení o očkování. "Podstoupila jsem očkování na různých místech. V tom by mělo být jasno. Není to můj problém. Je to její (Grilloneové) problém," řekla 70. hráčka světa na adresu lékařky, kterou policie už vloni v únoru obvinila, že vystavila falešné průkazy stovkám lidí.

Giorgiová se musela stejně jako ostatní tenisté prokázat očkováním proti Covidu-19 při loňské účasti na Australian Open a US Open. V Melbourne postoupila do 3. kola, v New Yorku vypadla o kolo dříve.

"Jednou jsem se u ní nechala očkovat a další dávky jsem absolvovala u jiných doktorů. Problémy má ta doktorka, ne já. Paní doktorka čelí vyšetřování a měla v tomto roce několik problémů se zákonem," uvedla Giorgiová.

Podle svých slov je plně očkovaná. "Udělala jsem vše, co australská vláda vyžadovala. Každý rok jsme s tím v pohodě. Jsem v klidu. Pokud bych nebyla, nemohla bych sem přijet a hrát," dodala Giorgiová, kterou čeká v dalším kole Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.