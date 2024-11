Odpočatá Nosková má před soubojem s Polskem jasno: Šwiatekovou musím dostat pod tlak

Linda Nosková (19) vyhlíží sobotní utkání s Polskem ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové s novou chutí. Pozici české jedničky v devatenácti letech neřeší a věří, že může uspět i proti světové dvojce Ize Šwiatekové (23), kterou letos zdolala na Australian Open. Bývalou první hráčku světa je třeba dostat pod tlak, řekla novinářům Nosková. Na kurty se vrátí po více než dvou měsících. Pauza, během níž cestovala a absolvovala i seskok padákem, jí mentálně pomohla.

"Je pravda, že výkonnostně to není to, co bylo na US Open nebo v Monterrey. Je samozřejmé, že když člověk na téhle úrovni nějaký čas nehraje, podepíše se to na něm. Ale pomalu se do toho dostávám," řekla Nosková.

Rodačka ze Vsetína sehrála poslední duel na konci srpna, kdy prohrála v 1. kole US Open s Juliou Putincevovou z Kazachstánu. "Určitě se na zápasy teď víc těším. Získala jsem takový fajn pocit, který ne vždycky máme, když létáme z jednoho turnaje na druhý. Někdy je těžké si uvědomit, kde jsme, co děláme a proč to děláme. Čas mimo tenis mi pomohl zase získat radost ze sportu."

Po odhlášení zraněné Karolíny Muchové se šestadvacátá hráčka světa posunula v Poháru Billie Jean Kingové do pozice české jedničky. Vloni přitom v týmu debutovala. "Tu pozici ale nevnímám. Do poslední chvíle jsem byla dvojka, dokud to Kája neodpískala. Je mi víceméně jedno, jestli jsem jednička, nebo čtyřka. Uvidíme, jak se k tomu postavím v zápase," uvedla.

V nové roli by Nosková měla čelit v sobotním čtvrtfinále proti Polsku světové dvojce a pětinásobné grandslamové vítězce Šwiatekové. S ní má bilanci jedné výhry a tří porážek. Letos ji zdolala ve 3. kole Australian Open, poté s ní prohrála v Indian Wells a Miami. "Měly jsme spolu hodně dobrých zápasů. Musela jsem si zvyknout, že hraju s první hráčkou světa. Ale teď už jsem prolomila bariéru a myslím, že se mi bude hrát trochu líp," řekla Nosková.

Na výhru z Australian Open, kde Šwiatekovou porazila na tvrdém povrchu 3:6, 6:3, 6:4, by ráda navázala. "V Austrálii se mi vždycky hraje dobře, to se týká i turnajů před Melbourne. Hrály jsme noční zápas, což mi také sedí. Nedokážu říct, jestli Iga tehdy hrála svůj nejlepší tenis, ale já jsem využila své šance," vzpomínala Nosková, která v neděli oslaví 20. narozeniny.

Ví, že na Šwiatekovou platí útočná hra. "Ona nerada hraje s holkami, které ji dostávají pod tlak jako (Aryna) Sabalenková nebo (Jelena) Ostapenková. Takový tenis se na ni snaží hrát každý, ale ona má také dostatek svých zbraní. Je to s ní fakt těžké. Je to jedna z nejšikovnějších a nejrychlejších tenistek na okruhu, takže udržet s ní celý zápas vysoké tempo je složité," uvedla.

Po nedávné pauze cítí novou chuť. "Spousta lidí, když jsem jim to oznámila, říkala, že takový krok nechápou. Všichni jsou zvyklí, že hrajeme jako roboti, dáme si maximálně pauzu týden nebo dva a pak se to rozjede nanovo. Já to chtěla změnit. Přišlo mi, že se nás WTA snaží vycvičit, abychom hrály co nejvíc turnajů za sebou. Chtěla jsem prostě zpomalit tempo, restartovat se a zase si užívat tenis, což se mi v tu chvíli zrovna moc nedařilo," podotkla Nosková.

Během pauzy navštívila Řecko, Srí Lanku či Maledivy. Absolvovala také seskok padákem. "Dostala jsem ho jako dárek už loni, takže jsem si skočila, když jsem měla čas. Byl to skvělý zážitek," řekla Nosková. "Strach jsem neměla. Naopak do toho plánuju jít znovu. I když na to možná nevypadám, jsem adrenalinový typ," uvedla.

Češky narazí ve čtvrtfinále BJKC na Šwiatekovou. Polkám se podařilo vyřadit domácí Španělsko