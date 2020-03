Olympijské hry v Tokiu se kvůli koronaviru o rok odkládají

Osud letošních olympijských her byl kvůli pandemii koronaviru nejistý. Organizátoři a představitelé MOV několik měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční ve stanoveném termínu. Jenže v posledních dnech na ně sílil tlak ze strany sportovců i národních olympijských výborů a začalo se zprvu uvažovat o změně termínu v rámci letošního roku.

Zatímco v Asii začíná šíření koronaviru značně polevovat a dalo by se říci, že situace je pod kontrolou, v Evropě a ve zbytku světa pandemie kulminuje. Proto se dnes spojili prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach a japonský premiér Šinzó Abe a nakonec rozhodli o odkladu.

"Navrhl jsem odložit hry zhruba o rok a prezident MOV Bach s tím jednoznačně souhlasil," uvedl Abe. Přeložením her se ještě dnes bude během narychlo svolaného konferenčního hovoru zabývat výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru.

Hry v Tokiu se měly konat od 24. července do 9. srpna, tenisový turnaj měl proběhnout od 25. července do 2. srpna. Odložení her je tak další změnou v tenisovém kalendáři. Momentálně je tenisová sezona přerušena do 7. června.

I přes odložení her si ponechají název Olympijské a paralympijské hry Tokio 2020 a olympijský oheň už zůstane v Japonsku.

Olympiáda je odložena poprvé za 124 let své existence. Hry se nekonaly ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.