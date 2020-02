Opelka si 'doma' v Delray Beach došel pro druhý titul, opět slaví na domácí půdě

Reilly Opelka na prvních třech letošních turnajích vyhrál jediný ze čtyř zápasů, na čtvrté akci v roce 2020 už však přemožitele nenašel.



Na domácím hardu v Delray Beach, kde bydlí, dvaadvacetiletý Američan zdolal Lotyše Gulbise, Krajana McDonalda, Jihokorejce Soon Woo Kwona a v neděli zvládl i dvojboj proti nasazené dvojce Milosi Raonicovi a Jošihitu Nišiokovi.



Opelka nejprve nastoupil k odloženému semifinále proti Raonicovi, s nímž se v sobotu na kurt nedostali kvůli dešti. Lépe začal favorizovaný Kanaďan, který získal první set a v tie-breaku druhého měl mečbol, jenže postoupit do prvního finále od Wimbledonu 2018 nedokázal a přišel o šanci ukončit více než čtyřleté čekání na 9. titul.



211 centimetrů vysoký Američan semifinále otočil, zvítězil 4-6 7-6 6-3 a jen o pár hodin později nastoupil ke svému druhému finále na okruhu ATP proti 170 centimetrů vysokému Nišiokovi. Japonci, který své semifinále stihl odehrát už v sobotu a mohl mít více sil.



Přesto zápas o titul zvládl lépe Opelka. Byť musel znovu do tří setů, zvítězil po boji 7-5 6-7 6-2. O dva roky staršího Japonce hrajícího levou rukou porazil druhý týden po sobě poté, co si proti němu v New Yorku připsal první letošní výhru.



"Jsem pyšný na to, jakým způsobem jsem ve třetím setu bojoval. Brzy jsem přišel o podání, ale povedl se mi rychlý rebrejk," řekl Opelka, který v neděli nastřílel dohromady 46 es.







I když Opelka neměl ideální vstup do sezony, odehrál v ní devět zápasů a ve všech získal alespoň jeden set. Navíc do své sbírky přidal druhý titul, ten první slavil loni rovněž v únoru před domácím publikem v hale v New Yorku.



"Doma hraju opravdu rád. Mám tady blízko dům, je to odsud zhruba deset minut. Usadil jsem se tady, jsem tu přes deset let, takže se tady cítím opravdu dobře. Je to turnaj, na kterém chvi hrát po zbytek své kariéry, protože chci tady na Floridě žít," uvedl Opelka, jenž se vrátí do Top 40.



Čtyřiadvacetiletý Nišioka hrál finále rovněž podruhé a poprvé v něm prohrál. V roce 2018 slavil titul v čínském Shenzhenu.



Opelku nyní čeká turnaj v Acapulku, kde se znovu po týdnu střetne se Soon Woo Kwonem. Nišioka se přesune do Dubaje, kde na něj čeká Pierre-Hugues Herbert. Francouz, kterého předloni zdolal ve finále v Shenzhenu.



Bob a Mike Bryanovi během své rozlučkové sezony rozšířili svou sbírku trofejí o 119. titul. Jednačtyřicetiletí Američané už pošesté vyhráli domácí turnaj v Delray Beach, když ve finále porazili 3-6 7-5 10-5 britsko-japonský pár Bambridge/McLachlan.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 673.655 dolarů

nedělní výsledky (23. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Opelka (4-USA) - Raonic (2-Kan.) 4-6 7-6(6) 6-3 • Dvouhra - finále • Opelka (4-USA) - Nišioka (Jap.) 7-5 6-7(4) 6-2 • Čtyřhra - finále • B. Bryan/M. Bryan (1-USA) - Bambridge/Mclachlan (4-Brit./Jap.) 3-6 7-5 10-5