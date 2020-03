Organizátoři French Open se snaží zničit Federerův Laver Cup, tvrdí Groth

"Myslím si, že spousta lidí neví jednu podstatnou věc, a to že francouzská tenisová federace je spolčená s ITF a velmi podporuje nový formát Davis Cupu. A najednou přijdou s novým termínem French Open a ten koliduje s Laver Cupem, který je spolu s ATP Cupem považován za největší konkurenci nového Davisova poháru," řekl Groth. "Vypadá to, jak kdyby chtěli Laver Cup zničit ještě předtím, než se stane více populárním a dostane se například na úroveň golfového Ryder Cupu," dodal.

"Nový termín bude nutit nejlepší hráče volit mezi Laver Cupem a French Open. Nepřekvapilo by mě, kdyby tahle situace skončila u soudu, protože to může ohrozit sponzory a turnaj by mohl přijít o hodně peněz. Letošní ročník se má konat v Bostonu a bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine."

French Open přišlo s novým termínem 20. září až 4. října k překvapení všech. Nebyli informováni hráči, organizace ATP ani WTA ani pořadatelé ostatních turnajů. Laver Cup den na to oznámil, že bude letošní ročník v americkém Bostonu pořádat ve stanoveném termínu, tedy 25. až 27. září.