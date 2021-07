Ósakaová: Byla jsem tu hodně pod tlakem. Nevěděla jsem, jak se s ním vyrovnat

22letá Češka Vondroušová domácí hvězdu a druhou hráčku světového žebříčku přehrála jasně 6-1 6-4 a se Španělkou Paulou Badosaovou si zahraje o postup do semifinále.

"Určitě cítím, že jsem byla hodně pod tlakem. Možná to bylo tím, že jsem dosud na olympijských hrách nehrála, a být poprvé tady bylo trochu moc," řekla.

"Moje očekávání byla o hodně větší, než jak to dopadlo. Můj přístup asi nebyl nejlepší, ale skutečně jsem nevěděla, jak se vyrovnat s tím tlakem," doplnila. Za zkušenost na olympiádě ale byla ráda.

Ósakaová měla před olympijským turnajem dvouměsíční herní pauzu. Naposledy hrála na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu, což vyvolalo řadu většinou nesouhlasných reakcí. Ósakaová se pak rozhodla na čas z turnajů stáhnout, v Tokiu ale první i druhé kolo zvládla s přehledem.

