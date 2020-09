Ósakaová měla na úvod potíže. S krajankou Doiovou musela do rozhodující sady

US OPEN - Předloňská vítězka Naomi Ósakaová se v prvním kole letošního US Open pořádně zapotila. Jedna z největších favoritek na triumf překvapivě musela s Misaki Doiovou do tří setů, svou krajanku ale nakonec po dvou hodinách boje přetlačila. Její příští soupeřkou bude Camila Giorgiová.

Naomi Ósakaová ve Flushing Meadows pokračuje na vítězné vlně. Před týdnem se totiž představila na Western & Southern Open, které bylo pro letošek ze Cincinnati přesunuto do dějiště US Open, a postoupila až do finále.

Její vystoupení však bylo dosti kontroverzní. Bývalá světová jednička na protest proti rasismu odmítla v turnaji pokračovat a k semifinále nechtěla nastoupit. Pořadatelé a tenisové organizace se ale rozhodli dění na den přerušit a Japonku poté přemluvili, aby pokračovala. To se jim povedlo, nicméně Ósakaová v sobotu kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila k finálovému souboji s Viktorií Azarenkovou.

Na US Open, kde předloni slavila svůj premiérový grandslamový titul, se na úvod pořádně nadřela, přestože to nevypadalo, že by ji limitoval jakýkoli zdravotní problém.

Proti krajance Misaki Doiové měla v úvodní sadě jasně navrch, zaspala však začátek druhého setu a jen stěží náskok své méně úspěšné krajanky dotahovala. To se jí nakonec podařilo, i tak se ale rozhodujícímu dějství nevyhnula. Favoritka se nicméně dokázala zkoncentrovat a po dvou hodinách boje zvítězila 6-2 5-7 6-2.

Ve druhém kole bude nasazená čtyřka čelit Camile Giorgiové. Také Italka, se kterou jediný dosavadní souboj vyhrála, má za sebou náročný třísetový zápas.

Další bývalá světová jednička Angelique Kerberová se představila poprvé od letošního Australian Open a pod vedením svého staronového kouče Torbena Beltze návrat zvládla. Na US Open, kde v roce 2016 získala svůj první grandslamový titul, přehrála dvakrát 6-4 Ajlu Tomljanovičovou. Její další soupeřkou bude krajanka Anna-Lena Friedsamová.

Anastasija Sevastovová se na US Open, které je jedním z jejích nejúspěšnějších turnajů, dočkala konce černé série a připsala si první letošní vítězství na turnajích. Lotyška, která si ve Flushing Meadows třikrát za poslední čtyři roky zahrála minimálně čtvrtfinále, po velkém boji a setech 6-3 5-7 6-4 vyřadila domácí hvězdičku Cori Gauffovou. Další soupeřkou nasazené jednatřicítky, jež naposledy dva zápasy v řadě vyhrála loni právě na US Open, bude Marta Kosťuková.

Favoritky dnes byly naprosto neomylné. Vstup do turnaje kromě výše jmenovaných zvládly také turnajová jednička Karolína Plíšková, šestka Petra Kvitová a osmička Petra Martičová. Z šestnáctky nasazených dnes neuspěla pouze nejníže nasazená Rebecca Petersonová.

Zítra čekají úvodní zápasy dolní polovinu pavouka, kde jsou vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová a domácí hvězda Serena Williamsová. Hrát budou také tři české tenistky - Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková.