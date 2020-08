Ósakaová v New Yorku postoupila do semifinále. Pak na protest proti rasismu z turnaje odstoupila

WTA NEW YORK - Světová desítka Naomi Ósakaová v New Yorku zdolala Estonku Anett Kontaveitovou a postoupila do semifinále, krátce poté ale z turnaje odstoupila na protest proti rasismu a sociální nespravedlnosti a do finále pustila bez boje Belgičanku Elise Mertensovou. K japonské tenistce se přidali přidali také pořadatelé turnaje v New Yorku a odložili semifinálové zápasy na pátek.

Naomi Ósakaová se na podniku WTA Premier 5 v New Yorku jako jediná z hráček Top 10 dostala do čtvrtfinále a v něm ve středu otočila nepříznivý vývoj proti Estonce Anett Kontaveitové. Dvaadvacetiletá Japonka zvítězila nad o dva roky starší Estonkou 4-6 6-2 7-5 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-0.



10. hráčka světa Ósakaová prohrávala už 4-6 a 0-2, ale pak získala devět gamů v řadě a měla nakročeno k postupu. Vedení 4-1 ve třetím setu sice neudržela a dovolila soupeřce vyrovnat, nicméně závěr zvládla lépe a po necelých dvou hodinách duel po chybě Kontaveitové ukončila.



"Celý týden se tu snažím být na kurtu pozitivní. Ale v prvním setu a pár gamů ve druhém jsem byla super negativní. Takže jsem hlavně nechtěla prohrát zápas v takové náladě. Jen jsem se snažila být pozitivnější a povzbuzovat sama sebe. Nikdy totiž nelituju prohraného zápasu, ve kterém se snažím předvést své maximum," komentovala změnu své nálady v průběhu utkání Ósakaová, jež v New Yorku otočila i svůj úvodní duel proti Karolíně Muchové.







Navzdory vítězství ale v turnaji pokračovat nebude. Dvojnásobná grandslamová šampionka Ósakaová po postupu do semifinále odstoupila na protest proti rasismu a sociální nespravedlnosti. Rozhodla se tak s ohledem na nedělní incident, při kterém policie ve městě Kenosha zranila devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea.



"Jsem sice sportovec, ale především jsem černá žena," napsala na sociálních sítích dvaadvacetiletá Ósakaová, jejíž matka je z Japonska a otec z Haiti.



"Cítím, že jsou tady důležitější věci než tenis, které je potřeba okamžitě řešit," přidala Ósakaová, která se v New Yorku chystala na blížící se US Open. "Ale nečekám, že by odstoupení mojí formu nějak zásadně ovlivnilo," prohlásila předloňská vítězka amerického grandslamu.



"Nicméně jestli se mi díky tomu podaří zahájit debatu ve sportu převážně pro bílé, tak je to krok správným směrem," uvedla Ósakaová. "Z pokračující genocidy černochů z rukou policie už je mi ale na zvracení," prohlásila bývalá světová jednička.



Pořadatelé odložili čtvrteční program na pátek

Do finále tak místo Ósakaové prošla bez boje její semifinálová soupeřka Elise Mertensová. Belgičanka ve čtvrtfinále zastavila domácí Jessicu Pegulaovou, kterou smetla 6-1 6-3.



Před zápasem o svůj šestý a dosud nejcennější titul bude mít 24letá Belgičanka Mertensová dva dny volna. K protestu Ósakaové se totiž přidali také pořadatelé turnaje Western & Southern Open, které se letos kvůli hygienickým opatřením výjimečně přesunulo ze Cincinnati do New Yorku, a odložili semifinálové zápasy na pátek. Ten měl původně být posledním hracím dnem.



Odložením utkání se rozhodly protestovat také zámořské soutěže NBA, WNBA, MLB nebo fotbalová MLS. Formu protestu zvažuje také NHL.







Ve druhém semifinále ženské dvouhry se v New Yorku utkají až v pátek Viktoria Azarenková a Johanna Kontaová (h2h 1-2).



Bývalá světová jednička Azarenková více než rok nepoznala z vítězného zápasu, nyní na podniku WTA Premier 5 v New Yorku však vyhrála už čtyřikrát po sobě, což se jí povedlo poprvé od loňského dubna.



Naposledy 31letá Běloruska porazila 7-6 6-2 Tunisanku Ons Džabúrovou a do semifinále postoupila bez ztráty setu.



"Hrála jsem s ní poprvé, takže už to pro mě byla výzva. Předchozí soupeřky jsem totiž aspoň trochu znala. Ze začátku to tedy bylo docela složité. Překvapila mě, rozhodně má talent," řekla na adresu Džabúrové Azarenková, jež v prvním setu odvrátila čtyři setboly.



"V důležitých chvílích cítím, že hraju dobře. Na ty setboly jsem zahrála dobré údery. V takových momentech musíte buď čekat na chybu, nebo zahrát skvělý úder. A to se mi povedlo," dodala Azarenková.







Rovněž 29letá Britka Kontaová ještě neprohrála set, ve čtvrtfinále si poradila 6-4 6-3 s přemožitelkou Sereny Williamsové Řekyní Mariou Sakkariovou, s níž vyhrála čtvrtý z pěti vzájemných soubojů.



"S dnešní výhrou musím být spokojená. Věděla jsem, že to bude těžký zápas, už jsme spolu odehráli spoustu dobrých zápasů a žádný z nich nebyl snadný," komentovala světová patnáctka Kontaová. "Potěšil mě hlavně můj servis. Myslím, že v průběhu zápasu jsem podávala čím dál lépe. A celkově jsem hrála dobrý tenis."