Ósakaová v San José přehrála Qinwen Zheng a vyzve Gauffovou

Naomi Ósakaové se na antukových dvorcích tradičně nedařilo a po vyřazení v prvním kole French Open kvůli zranění achilovky kompletně vynechala travnatou část sezony včetně slavného Wimbledonu.

Na kurty se vrátila po skoro tříměsíční pauze na betonech v San José a začala výhrou 6-4 3-6 6-1 nad Qinwen Zheng. V utkání netrefila ani polovinu prvních servisů, přesto nastřílela 11 es a odvrátila sedm z osmi brejkbolů. Ve čtvrtek si zahraje o první čtvrtfinále na tomto podniku, na kterém startuje již popáté.

"Ve třetích setech si vždycky věřím. A myslím, že ve zkušenostech byl největší rozdíl," řekla 24letá Japonka. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku ve druhém kole čeká souboj s domácí teenagerkou Cori Gauffovou (H2H 2-1). Finalistka nedávného French Open povolila jediný game Anhelině Kalininové.

@naomiosaka gets the win in a tricky opening match against Zheng, 6-4, 3-6, 6-1!#MubadalaSVC pic.twitter.com/2H9pTf6ibo