Ósakaová vytvořila módní roušky pro charitativní účely

"V USA jsem viděla, jak všichni nosí ty stejné chirurgické roušky, a uvědomila jsem si, že v Japonsku už předtím, než nastala tahle situace, lidi používali roušky, které byly celkem elegantní," řekla dvaadvacetiletá tenistka v rozhovoru pro magazín Vogue. "Takže jsem chtěla vytvořit roušky, které by nebyly jen pro ochranu, ale mohly by být i módním doplňkem," dodala bývalá světová jednička.

Její starší sestra Mari, jíž patří v pořadí WTA 305. místo, pomáhala s výběrem designu. Tenistky se nechaly inspirovat zvířátky ze svých oblíbených kreslených filmů a stylem japonských anime. "Nechápu, proč se z nošení nebo nenošení roušek stává politické téma. Měli bychom ji nosit všichni, i proto by mohly být zároveň módní a roztomilé," uvedla Mari Ósakaová.

I'm excited to share my sister & I designed this limited edition mask with proceeds benefiting @UNICEF’s COVID-19 relief efforts. It's important to protect yourself & others! The masks are three layers coated with 3XDRY BIO & washable up to 50 times: https://t.co/Njgk6bEJ5a pic.twitter.com/cGkLpzls2J