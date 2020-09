Ósakaovou v cestě k titulu motivovaly roušky s jmény obětí násilí

Šampionku US Open Naomi Ósakaovou motivovaly v cestě za titulem roušky, na kterých měla pokaždé jiné jméno černošských obětí násilí. Chtěla americký grandslam vyhrát i proto, aby mohla ukázat všech sedm ústenek, které si na turnaj nachystala.

Po vítězném sobotním finále nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou, kterou porazila 1-6 6-3 6-3, dostala otázku, jaký byl hlavní vzkaz jejího 'rouškového boje' proti rasové nespravedlnosti. "Aby spolu lidé začali mluvit," řekla Ósakaová.

"Všechno, co jsem dělala na kurtu i mimo něj, tak mi pomohlo být silnější, protože jsem o to víc toužila vyhrát, abych ukázala všechna jména," řekla. Dcera japonské matky a otce z Haiti, jež vyrůstala v Los Angeles, měla připravenou další roušku i na ceremoniál s předáním trofejí. Podle protokolu pořadatelů ale už musela pohár zvednout bez roušky.

V samotném finále zpočátku na Azarenkovou nestačila. V prvním setu uhrála jen jednu hru. "Byla jsem tak nervózní, nepohybovala jsem se dobře a nehrála, jak jsem čekala, ani na sedmdesát procent. Moc jsem to měla v hlavě," uvedla.

K obratu se nadechla na začátku druhé sady. Přišla o servis a za stavu 0-2 to s ní vypadalo špatně. "Opakovala jsem si, abych byla pozitivní, a nechtěla jsem prohrát 1-6 0-6. Chtěla jsem, aby musela o svoje peníze víc bojovat," řekla Ósakaová.

Ve zbytku utkání už Azarenkovou přehrála a zápas vyhrála za necelé dvě hodiny. Pomohla jí prý k tomu i koronavirová pauza. "Během ní jsem tvrdě makala, abych měla šanci tady vyhrát. Jsem komplexnější hráčkou, protože si mnohem více uvědomuji, co a jak dělám, a dokážu využít zkušenosti, které už mám," uvedla.

“What was the message you got?”

- Naomi Osaka pic.twitter.com/ptGfX4t0MT — Nicole Williams (@ndpnicky) September 12, 2020

Život v bublině v New Yorku označila za obtížný, ale brala ho jako výzvu. "Jsem vděčná, že zase můžeme hrát. Chtěla jsem proto bojovat v každém utkání a využít každou příležitost. Jsem pyšná a ráda, že dělám rodičům radost."

Ve dvaadvaceti letech už získala třetí grandslamový titul. Doufá, že s každým dalším dokáže vavřín lépe oslavit. "Předtím jsem si to tolik neužila, tak snad to budu schopná oslavit lépe," řekla vítězka US Open z roku 2018 a Australian Open 2019.

Otázkou je, jestli přijede do Paříže bojovat na antuku o další triumf. "Před cestou sem jsem Roland Garros plánovala, ale uvidíme, jak to bude," řekla Ósakaová.