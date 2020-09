Ósakaová na US Open po obratu zdolala Azarenkovou a vyhrála i své třetí grandslamové finále

US OPEN - Naomi Ósakaová ve finále US Open v souboji bývalých světových jedniček a dvojnásobných grandslamových šampionek prohrávala s Viktorií Azarenkovou 1-6 0-2, ale nakonec o devět let starší Bělorusku po obratu zdolala. Dvaadvacetiletá Japonka tak vyhrála i své třetí grandslamové finále, triumf slavila i na loňském Australian Open a předloni právě v New Yorku.

Naomi Ósakaová letos ve Flushing Meadows v 11 zápasech nenašla přemožitelku. Před dvěma týdny se totiž představila na Western & Southern Open, které bylo pro letošek ze Cincinnati přesunuto do dějiště US Open, a postoupila až do finále. K němu však kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila a od té doby hrála s obvázaným levým stehnem.

Na US Open musela ve čtyřech zápasech do rozhodující sady, proti Misaki Doiové (1K), Martě Kosťukové (3K), v životní formě hrající Jennifer Bradyové (SF) a také v dnešním finálovém souboji bývalých světových jedniček a dvojnásobných grandslamových šampionek s Viktorií Azarenkovou, kterou nakonec po obratu zdolala 1-6 6-3 6-3.

Ósakaová neměla vůbec dobrý vstup do zápasu, v úvodní sadě hodně chybovala a proti fenomenálně hrající Azarenkové se zmohla na jediný game. Azarenkové se naopak dařilo vše, na co sáhla. Běloruska minula jediný ze 17 prvních servisů, udělala jen tři nevynucené chyby, využila tři ze čtyř brejkbolů a za 26 minut šla do vedení.

S Ósakaovou to za stavu 1-6 0-2 vypadalo už hodně špatně a s kvalitou finálového utkání také. Dokonce hrozilo, že očekávaný mač skončí do hodiny hrací doby. Ósakaové se ale povedl rebrejk, který ji pořádně nabudil. Japonka najednou přivykla hře Azarenkové, seřídila mířidla a přidala na obrátkách. Liftované přesné a dlouhé míče z rakety soupeřky už jí nedělaly potíže a od stavu 2-3 vyhrála čtyři hry v řadě, čímž si vynutila pokračování.

Největší drama nabídl rozhodující set. V něm se Ósakaová dostala do vedení 3-1. Azarenková sice oproti začátku zápasu více chybovala a byla pod tlakem, ovšem nic nevzdávala a vypracovala si tři brejkboly v řadě. Ty však Ósakaová suverénně zlikvidovala a brejk potvrdila. Azarenková v následujícím gamu odvrátila celkem čtyři brejkboly, vzápětí se jí povedl brejk a nadechovala se k obratu. Ten nicméně Ósakaová nedopustila a získala následující dvě hry.

Ósakaová tak i své třetí grandslamové finále přetavila v triumf. Na US Open ale zatím na standardní průběh finále a zisk titulu stále čeká, předloni na US Open její premiérový grandslamový triumf trochu zastínil kontroverzní průběh finále s domácí Serenou Williamsovou a letos se kvůli pandemii koronaviru hrálo bez diváků a za velmi přísných hygienických pravidel. Se vším všudy si vítězné finále užila alespoň loni na Australian Open proti Petře Kvitové.

Právě kvůli přísným hygienickým opatřením alespoň mohla s pomocí roušek se jmény obětí protestovat proti rasismu a policejní brutalitě. Nakonec se jí povedlo představit všech sedm jmen, každé v jednom zápase. Při ceremoniálu se Ósakaové ptali, co chtěla tímto gestem vzkázat. "Spíš bychom se měli zeptat, co moje gesto představovalo pro ostatní, co si z toho vzali. Já jsem chtěla, aby se o tom začalo více mluvit," uvedla Ósakaová, která získala svůj první letošní a celkově šestý titul a v žebříčku WTA poskočí na post světové trojky.

Ósakaová se dnes stala první asijskou trojnásobnou grandslamovou šampionkou ve dvouhře (bez ohledu na pohlaví), po 26 letech první hráčkou, která ve finále US Open prohrála set a přesto zvítězila (Arantxa Sánchezová Vicariová, 1994) a první tenistkou po téměř dvaceti letech, jež zvládla svá úvodní tři grandslamová finále (Jennifer Capriatiová, 2001 - 2002).

3️⃣ Slam finals = @naomiosaka becomes the first player since Jennifer Capriati (2001-2002) to win three titles in her first three Grand Slam finals.pic.twitter.com/E8lLRQaRrN — wta (@WTA) September 12, 2020

Azarenková bude zklamaná, ale s odstupem času určitě přijde na to, že dosáhla obrovského úspěchu. Jednatřicetiletá Běloruska mezi loňským US Open a letošní cestou do New Yorku kvůli osobním problémům a koronavirové pauze odehrála pouhé dva turnaje a na vítězství čekala přes rok.

Před dvěma týdny senzačně ovládla do dějiště US Open přesunutou generálku Western & Southern Open, kde měla hrát finále právě proti Ósakaové, a získala svůj první titul od dubna 2016, kdy zkompletovala Sunshine Double (Indian Wells + Miami), a celkově 21. kariérní trofej.

Grandslamové finále si zahrála popáté a poprvé po sedmi letech. V roce 2012 na Australian Open porazila Marii Šarapovovou, o rok později Na Li, ale na US Open v těch samých sezonách v souboji o titul podlehla Sereně Williamsové. V novém vydání světového pořadí si polepší o 13 míst a bude světovou čtrnáctkou.

Wins Western & Southern Open

Defeats two top-five seeds at #USOpen

Reaches 3rd US Open final & first as a mother



We salute a great fighter and champion, Victoria Azarenka. pic.twitter.com/lenL0a9ZCt — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

Zatímco o devět let starší Azarenková doufá, že si s Ósakaovou ještě párkrát ve finále grandslamů zahraje, Japonka na to má jiný názor. "Chtěla bych Vice samozřejmě pogratulovat k finále, ale vlastně s tebou už hrát ve finále nechci, bylo to až moc těžký," vtipkovala. "Jako malá jsem tě sledovala v televizi, jak tady hraješ, takže je pro mě čest, že jsem si s tebou mohla zahrát."

Ósakaové přitom opravdu hrozilo, že ji soupeřka za necelou hodinu spláchne. "Říkala jsem si, že by bylo trapný prohrát za necelou hodinu. Chci poděkovat všem mým blízkým, bez vás bych tady nebyla," vzkázala poté, co si sama vzala stříbrnou trofej z podstavce. Předtím po mečbolu si se soupeřkou ťukla raketou, odložila ji a teprve poté si lehla na dvorec. "Vítěz vždycky po mečbolu padá na zem, ale já se pokaždé bála, že se zraní, tak jsem to chtěla udělat bezpečně."

"Myslela jsem si, že do třetice všeho dobrého, ale nepovedlo se. Asi to budu muset zkusit znovu. Chci pogratulovat Naomi a jejímu týmu, má za sebou neuvěřitelné dva týdny. Mě s mým týmem čekají další týdny práce. Byla to těžká cesta se sem znovu dostat, ale hrozně jsem si to užila," slzela při proslovu Azarenková, která má v plánu zítra odletět do Říma a v pondělí či úterý se na italské antuce v prvním kole utkat s Venus Williamsovou. Pořadatelům poděkovala za divokou kartu.