Ostrava: Kolář navázal na kvalifikaci a porazil Džazírího. Svrčina nestačil na Gulbise

Po dvou akcích v Praze dnes začal na antukových kurtech v Komenského sadech v Ostravě třetí ze série čtyř challengerů na území Česka, které je jednou z mála zemí, kde se rozjíždí tenisová sezona po koronavirové pauze.



Domácí tenisté měl v úvodní hrací den poloviční úspěšnost. Dobrou aktuální formu potvrdil Zdeněk Kolář, který se v předchozích týdnech na Štvanici i na Žižkově dostal do 3. kole.



V Ostravě o víkendu zvládl náročnou kvalifikaci proti Slováku Lukáši Kleinovi i ve formě hrajícímu krajanu Michaelu Vrbenskému, jehož včera udolal po téměř tříhodinové bitvě. A dnes v utkání 1. kola porazil bývalého 42. hráče světa Maleka Džazírího.



36letý Tunisan se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser místo Francouze Arthura Rinderknecha, ale druhou šanci nevyužil. O třináct let mladší Kolář zvítězil v prvním vzájemném duelu 6-3 7-5 a po obnovení sezony si připsal už sedmou výhru z devíti zápasů.



O postup do čtvrtfinále se 225. tenista žebříčku ATP Kolář utká s Rusem Romanem Safjullinem, nebo Ukrajincem Dmitrijem Popkem.



Naopak hned po svém prvním vystoupení se s turnajem rozloučil Dalibor Svrčina. Na divokou kartu startující sedmnáctiletý talent nepřekvapil proti bývalé světové devítce Ernestsi Gulbisovi z Lotyšska, kterému podlehl hladce 4-6 1-6.



Nejvýše nasazeným hráčem je Švýcar Henri Laaksonen. Nasazenou dvojku Ilju Ivašku z Běloruska na úvod vyzve úspěšný český kvalifikant Vít Kopřiva. Pokud ho porazí, zahraje si s bývalou světovou dvanáctkou Viktorem Troickým ze Srbska, jenž dnes zdolal 3-6 6-4 7-5 Švýcara Marca Hüslera.

• CHALLENGER OSTRAV •

Česko, antuka, 132.280 dolarů

pondělní výsledky (31. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kolář (ČR) - Džazírí (Tun.) 6-3 7-5 Gulbis (4-Lot.) - Svrčina (ČR) 6-4 6-1