Ostrava musí ustoupit. Tenis se vrací do Číny, přestože o Shuai Peng stále nikdo nic neví

Na loňském Ostrava Open se odehrál podle odborníků nejlepší zápas roku 2022. V epickém finále mezi Barborou Krejčíkovou a Igou Šwiatekovou byly k vidění parádní obraty, světová jednička se musela sklonit před domácí hráčkou a výjimečnou atmosféru zápasu dotvořila plná Ostravar aréna, kde vzhledem k blízkosti polských hranic měly početné tábory fanoušků obě tenistky.

3h13. We certainly have had one of the best match of the year between Krejcikova and Swiatek yesterday in Ostrava!!!



Boj o Moskvu

Letos se turnaj v plánovaném termínu neuskuteční, musí ustoupit vyšším zájmům vedení WTA. Nicméně naděje, že se v Ostravě znovu představí nejlepší hráčky světa, stále existuje. "Je několik variant nových scénářů, aktuálně řešíme to, že bychom nahradili plánovaný turnaj v Moskvě, který má v předběžném kalendáři místo mezi 16. a 22. říjnem," říká pro Livesport Zprávy promotér Tomáš Petera.

"Varianta, že by se tenis vrátil do Moskvy je nulová, takže o toto místo bojujeme. Problém je ale i ten, že celá tour už bude tou dobou v Asii a pro hráčky by to bylo velmi komplikované, co se cestování týče. Zároveň ale v ten termín jiná významná akce není a navíc se na tomto turnaji započítávaly body do Masters," dodává Petera. Zmíněné Masters neboli Turnaj mistryň se po náhradních destinacích v mexické Guadalajaře a americkém Fort Worthu zase vrátí do čínského Shenzhenu.



O Shuai Peng stále nikdo nic neví

Návrat do Číny má ale velmi kontroverzní reálie. A nejde o covid. V roce 2021 bývalá nejlepší deblistka světa Shuai Peng nejprve vznesla a poté stáhla obvinění ze sexuálního napadení od vysoce postaveného úředníka. Od té chvíle jsou zprávy o ní pochybné. Naposledy byla viděna na veřejnosti v únoru 2022 v průběhu zimní olympiády v Pekingu, poté přestala komunikovat. WTA následně oznámila, že do Číny se turnaje nevrátí, dokud nebude formálně vyšetřen její případ a bude možné se setkat s ní samotnou.

Bojkot Číny však trval pouze 16 měsíců. V průběhu uplynulého týdne přišlo rozhodnutí, kterým si WTA poněkud protiřečí. Dospěla k závěru, že "cíle, které si dala v případu své někdejší zmizelé hvězdy, nikdy nebude možné plně zajistit".

Human Rights Watch: Tennis-WTA must stand firm on China and Peng Shuai



Yaqui Wang, A senior China researcher at Human Rights Watch has pressed the Women's Tennis Association (WTA) to continue to hold to its principles and boycott China unless Peng Shuai's case has been solved. pic.twitter.com/QTP57KZmeo — Spotlight on China (@spotlightoncn) April 11, 2023

Rozhodnutí je široce vnímáno jako kapitulace a množí se ohlasy, zda byl bojkot čínských turnajů vůbec někdy upřímný. Většina velkých sportovních akcí v Číně byla v posledních letech rušena ne kvůli režimu v zemi, ale kvůli covidovým problémům.

Případ Peng se ale pomalu zametá pod koberec. Když byla jiná čínská tenistka Qinwen Zheng na turnaji ve Stuttgartu dotázána na slavnou krajanku, nic nevěděla. "Vlastně nevím, jak se má. Nikdy v životě jsem s ní nemluvila. Jsem v podstatě blízko jen svému týmu. Ale myslím, že se jí v Číně daří docela dobře. Prostě má normální život. Upřímně ale nevím, jak jí je," řekla.



Tenis je byznys

Poslední ročník China Open se v roce 2019 hrál s dotací 8,285 milionu dolarů (177 mil. korun). V porovnání s loňskými "tisícovkami" v Montréalu či Guadalajaře 2,57 mil. dolarů (55 mil. korun) to byl trojnásobně bohatší turnaj, ač se hrálo o téměř stejné body do žebříčku. Na prize money peníze hledala ve vlastních zdrojích sama WTA. Ostrava, která tenistkám nabídla kategorii WTA 500, měla loni odměny v souhrnné výši 611 tisíc euro (14,3 mil. korun).

Organizace pro lidská práva označila krok návratu tenisu do Číny za obrovské zklamání pro čínskou lidskoprávní komunitu. Bývalá hráčka Anne Keothavongová, která má laoský původ, byla otevřenější. "Tenis je byznys," řekla britským médiím. "WTA potřebuje generovat finanční prostředky a tenistky potřebují turnaje, aby na nich mohli hrát a vydělat si."

Čína se stala v minulé dekádě pro WTA obrovským zdrojem příjmů, což vyvrcholilo 10letým kontraktem z roku 2018, kdy se Shenzhen stal hostitelem tradičního Turnaje mistryň. Když ho v roce 2019 vyhrála Ashleigh Bartyová, inkasovala na prize money rekordní výplatu 4,4 milionu dolarů (94 mil. korun), což je dodnes největší částka, která kdy byla v ženském tenise za jeden turnaj udělena. Pro porovnání, nejvyšší odměna za vítězství v mužském Wimbledonu byla v roce 2019 "jen" 2,35 milionu liber (62 mil. Kč).



Šwiateková v Číně nikdy nebyla

Poněkud zdrženlivá je zatím s vyjádřením ohledně návratu do tenisu do Číny světová jednička Iga Šwiateková. Mluví zatím velmi opatrně. "Doufám, že my hráčky budeme v bezpečí bez ohledu na to, z jaké země jsme. Nikdy jsem v Číně nebyla, takže k tomu těžko mohu něco říct. Jen věřím, že WTA dělá správné rozhodnutí," odpovídala polská tenistka novinářům na čerstvé téma.

O tom, zda opravdu poprvé do Číny vyrazí, zatím mluvit nechtěla, i když se očekává, že to nakonec bude její povinností. "Zatím jsme o tom v našem týmu nemluvili. Kalendář je postavený tak, že ty největší turnaje tam budou na konci roku, takže se tím budeme muset řídit. Ale zatím máme jasno jen o tom, co bude do Wimbledonu," dodala.

Iga Swiatek on WTA’s return to China & Peng Shuai: “I just trust that WTA is making right decision. I hope that we, as players, can be safe no matter what country we’re from. I don't have any emotional influence bc I’ve never even been to China. It's hard for me to say anything” pic.twitter.com/Rh9pqbqjyf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2023

To Caroline Garciaová se výletu do Pekingu už nemůže dočkat. "ATP a ITF už se tam vrací, ženské turnaje je logicky budou následovat. V minulosti jsme tam hrály několik velkých turnajů a myslím, že je to pro náš kalendář důležité. Těším se na to," řekla.

Už v lednu vyšla zpráva, že jednou ze zastávek asijského turné má být Hong Kong Open, který se uskuteční od 14. do 23. října. Jediným potvrzeným turnajem na českém území zatím v kalendáři WTA zůstává Livesport Prague Open, jenž se uskuteční od 31. července do 6. srpna.