Ostrava přivítala světovou jedničku. Loni jsem se tu cítila jako doma, říká Šwiateková

Turnaj v Ostravě je vaším prvním vystoupením od vítězného US Open. Jak jste trávila ty tři týdny bez ostrých zápasů?

Musela jsem si dát pauzu. Čas jsem využila, abych se trochu zamyslela a odpočinula si fyzicky i psychicky. Vlastně jsem nic nedělala, což bylo skvělé. Pak jsem se vrátila do tréninku ve Varšavě, máme tam podobné podmínky, jaké jsou nyní v Ostravě. Cítím, že tento turnaj může být těžký. Prostě jsem tři týdny nehrála zápasy a zároveň se vracím po vítězství na grandslamu, což je vždycky ošidné. Ale cítím, že jsem připravená.

Co pro vás znamenala výhra v New Yorku, v naprosto odlišných podmínkách, než na vaší oblíbené antuce v Paříži?

Vítězství v New Yorku bylo asi hlavně o pocitu, že mohu hrát na nejvyšší úrovni, i když se necítím perfektně. Od čtvrtfinále jsem určitě hrála dobře, ale vím, že jsem se musela během turnaje hodně zlepšovat. Týdny před US Open jsem se dost trápila. A když to pak vyšlo vítězně, prostě mi to dalo takový pocit, že můžu vyhrát za jakýchkoliv podmínek. A i když se sama nebudu cítit ideálně, tak můžu pořád hrát dobře, pořád na sebe můžu vyvíjet tlak a dostat ze sebe maximum.

