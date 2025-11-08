Otazník se rozplynul. Zverev na Turnaji mistrů přežil setboly a zdolal nervózního debutanta
Zverev – Shelton 6:3, 7:6
Nad kondicí Zvereva visel před vstupem do Turnaje mistrů otazník. Na přelomu října a listopadu si totiž přivodil zranění na Masters v Paříži, kde schytal debakl v semifinále s Jannikem Sinnerem. Poté se musel vydat do Mnichova, aby navštívil lékaře, který mu před pár lety pomohl s vážným zraněním kotníku.
Žádné známky zdravotní indispozice ovšem v Turíně nejevil. Na úvod Turnaje mistrů vyhrál i pátý vzájemný souboj se Sheltonem, jenž na závěrečném vrcholu sezony debutuje a bojoval s velkou nervozitou. V úvodní sadě Američan nedokázal vzdorovat, dvakrát si snadno prohrál servis a hotovo bylo za pouhých 28 minut.
Druhé dějství naopak trvalo přes hodinu. Zverev mohl soupeře definitivně zlomit ve třetím gamu, jenže Shelton na brejkbol vytáhl vynikající volej a po likvidaci dvou brejkbolových hrozeb se udržel ve hře. Rozhodnout musel tie-break, který debutant začal fantasticky a vedl v něm 6:3. Opět se ale dostavila nervozita a několik laciných chyb a Němec nakonec zkrácenou hru urval 8:6.
Zverev tímto vítězství potvrdil výbornou formu z posledních týdnů. Před startem Turnaje mistrů odehrál na halových betonech Vídeň, kde padl až po finálové bitvě se Sinnerem, a ještě Masters v Paříži, na kterém ho v semifinále zastavil stejný soupeř.
Turnaj mistrů rozhodně patří mezi jeho oblíbené podniky. V letech 2018 a 2021 dokázal akci pro osm nejlepších tenistů roku ovládnout a čtyři z předchozích sedmi účastí dotáhl minimálně do semifinále. Po výhře nad Sheltonem vede skupinu Björna Borga, v níž jsou také úřadující šampion Sinner a Félix Auger-Aliassime.
Shelton na začátku srpna ovládl Masters v Kanadě, získal svou nejcennější trofej a i díky tomuto výsledku se poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Po skreči kvůli zranění ramene na domácím US Open však není v nejlepší formě a prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
