Otazník u Djokoviče? Je to špatná situace pro všechny, ale má na to právo, tvrdí Alcaraz
Rozhodnutí ze strany Djokoviče by mělo padnout za několik hodin. V 16:00 středoevropského času nastoupí k finále na "domácím" turnaji v Aténách a dá se očekávat, že na tiskové konferenci, případně už při slavnostním ceremoniálu, vynese verdikt ohledně své účasti na Turnaji mistrů.
Finále v Aténách představuje zároveň duel o poslední místo v Turíně. Pokud uspěje Lorenzo Musetti, odsune z osmé pozice v hodnocení letošní sezony Félixe Augera-Aliassimeho. V tuto chvíli je tak vlastně jen šest jistých účastníků letošního Turnaje mistrů, který vypukne už zítra.
"Je to samozřejmě špatná situace pro všechny. Hrál tenhle turnaj mnoho let a několikrát ho vyhrál. Není to dobrá situace hlavně pro ty, kteří turnaj propagují. Ale je to jeho rozhodnutí a musíme ho přijmout," uvedl Alcaraz na tiskové konferenci.
K situaci se vyjádřil i další účastník Taylor Fritz. Loňský finalista stejně jako Alcaraz řekl, že Djokovič má plné právo se rozhodnout, kdy uzná za vhodné. "Způsobuje to nepříjemnosti, ale podle mého názoru má na tohle právo. Kvalifikoval se a je to jeho rozhodnutí, jestli bude hrát, nebo ne. Má nárok na to, aby si počkal, jak se bude cítit."
Před pár dny to vypadalo, že je vše jasné. Prezident italské tenisové federace Angelo Binaghi totiž uvedl, že má start od Djokoviče potvrzený. Jenže se sedmi triumfy nejúspěšnější hráč Turnaje mistrů se později vyjádřil s tím, že on ani jeho tým nic nepotvrdili a rozhodne se až po Aténách.
Turnaj mistrů je na programu od 9. do 16. listopadu. Znovu po roce se hraje v italském Turíně a titul bude obhajovat domácí hvězda Jannik Sinner.
