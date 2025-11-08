Otazník u Djokoviče? Je to špatná situace pro všechny, ale má na to právo, tvrdí Alcaraz

DNES, 14:45
Téma 28
Nejistota kolem účasti Novaka Djokoviče (38) na blížícím se Turnaji mistrů rezonuje celým tenisovým světem. Podle Carlose Alcaraze (22) má právo na to, aby se rozhodl, kdy potřebuje. Španěl ale zároveň uznává, že otazník nad startem srbského rekordmana představuje špatnou situaci pro všechny.
Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po souboji na US Open (© MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Rozhodnutí ze strany Djokoviče by mělo padnout za několik hodin. V 16:00 středoevropského času nastoupí k finále na "domácím" turnaji v Aténách a dá se očekávat, že na tiskové konferenci, případně už při slavnostním ceremoniálu, vynese verdikt ohledně své účasti na Turnaji mistrů.

Finále v Aténách představuje zároveň duel o poslední místo v Turíně. Pokud uspěje Lorenzo Musetti, odsune z osmé pozice v hodnocení letošní sezony Félixe Augera-Aliassimeho. V tuto chvíli je tak vlastně jen šest jistých účastníků letošního Turnaje mistrů, který vypukne už zítra.

"Je to samozřejmě špatná situace pro všechny. Hrál tenhle turnaj mnoho let a několikrát ho vyhrál. Není to dobrá situace hlavně pro ty, kteří turnaj propagují. Ale je to jeho rozhodnutí a musíme ho přijmout," uvedl Alcaraz na tiskové konferenci.

K situaci se vyjádřil i další účastník Taylor Fritz. Loňský finalista stejně jako Alcaraz řekl, že Djokovič má plné právo se rozhodnout, kdy uzná za vhodné. "Způsobuje to nepříjemnosti, ale podle mého názoru má na tohle právo. Kvalifikoval se a je to jeho rozhodnutí, jestli bude hrát, nebo ne. Má nárok na to, aby si počkal, jak se bude cítit."

Před pár dny to vypadalo, že je vše jasné. Prezident italské tenisové federace Angelo Binaghi totiž uvedl, že má start od Djokoviče potvrzený. Jenže se sedmi triumfy nejúspěšnější hráč Turnaje mistrů se později vyjádřil s tím, že on ani jeho tým nic nepotvrdili a rozhodne se až po Aténách.

Turnaj mistrů je na programu od 9. do 16. listopadu. Znovu po roce se hraje v italském Turíně a titul bude obhajovat domácí hvězda Jannik Sinner.

Přehled Turnaje mistrůLos základních skupin

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
08.11.2025 17:01
mnohem zajímavější je Tien
Reagovat
muster
08.11.2025 16:38
v 38 letech neví, jestli se mu v dalším zápase něco nestane... lepší než kdyby slíbil účast a pak se zranil a nehrál... navíc ten kalendář je taky vymyšlený blbě
Reagovat
alcaraz.dva
08.11.2025 16:55
To nevis ani v 15 letech..jestli se něco nestane
Reagovat
muster
08.11.2025 17:04
to jo, ale 38letý tenista už má to tělo totálně zhuntovaný
Reagovat
alcaraz.dva
08.11.2025 17:07
To jo, ale myslím si že on prostě nechápe, že má právo i na důstojný důchod
Reagovat
JLi
08.11.2025 17:11
Důchod ho nemine tak jako tak, pořád patří k nejlepším, tak ať hraje.
Reagovat
muster
08.11.2025 17:18
fakticky je stále třetí nejlepší hráč světa...tak se mu asi nechce do penze
Reagovat
pantera1
08.11.2025 17:21
To je neuvěřitelný, co ještě zahraje
Reagovat
evzenam
08.11.2025 17:22
No myslím si, že chápe všechno.
Reagovat
ladinec
08.11.2025 16:17
Ahojte ma měkdo link na novaka? Děkuji předem.
Reagovat
Mantra
08.11.2025 16:28
+480 853 563
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 16:59
https://jokerfreestreams.xyz/10a8e0af/a7550448/86631c06
Reagovat
Kandinsky1
08.11.2025 15:56
Už je to pěkně trapný
Reagovat
com
08.11.2025 16:30
navic necha chudaka Musettiho, aby bojoval a zbytecne ubiral sily a pak na TM stejne ani nepojede, tak se dostane i Auger
Reagovat
evzenam
08.11.2025 17:23
Proč chudáka, snad přijel hrát a vyhrát.
Reagovat
Patik
08.11.2025 14:53
Mohli by sme teda diskutovať aj o prípadnom Musetim..ktorý je tiež v tomto prípade potencionálny účastník a rovnako tak stále nieje na mieste činu.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 14:55
To záleží na tom, jak dnes dopadne finále .
Reagovat
Patik
08.11.2025 15:56
Áno.. ale aj tak..
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:03
Já myslím, že to dopadne, jak jsem psala u jiného článku, však za chvíli uvidíme. Škoda, že tam nejsme. Je tam super atmosféra . Jsem si říkala, že na poslední chvíli koupíš letenky a zas nic .
Reagovat
Mantra
08.11.2025 16:30
Vyhraje Muse a pojede na TM - Djok to zabalí, po prohře nebude mít hlavu ani chuť
Reagovat
Mantra
08.11.2025 16:30
a Muse bude na TM otloukánek a možná odstoupí
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:35
To zatím nic neznamená, sice se teď urval Lore ze řetězu, ale v dalším setu to může být úplně obráceně. Očekávám třiseťák a Nole není Korda. Může to mít podobný průběh. Každopádně parádní podívaná .
Reagovat
Mantra
08.11.2025 16:52
sama tomu nevěříš
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:55
Já věřím, že to Nolda otočí, ale to neznamená, že to nemůže být jinak.
Reagovat
Marduch
08.11.2025 16:55
Lory ve svych gamech naprosto bez problemu, hmm...
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:57
Otázka jak dlouho mu to vydrží, jestli celej zápas. Uvidíme v druhým setu.
Reagovat
Marduch
08.11.2025 17:07
To dřív odpadne ujo Nole
Reagovat
JLi
08.11.2025 17:13
To zrovna.
Reagovat

