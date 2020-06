Otec mě týral a okradl, přiznal bývalý 13. hráč světa

"Můj otec byl skvělý trenér. Bohužel jsem ale byl jeho syn," začal své šokující vyprávění v rozhovoru pro deník La Nación a přiznal, že by byl raději, kdyby byl jeho otec lepším rodičem a horším trenérem.

Pod vedením svého otce Raúla Péreze Roldána totiž na tour prožíval psychický i fyzický teror. "Když jsem prohrál, tak mi klidně v šatně dal pěstí do obličeje. Nebo mi strkal hlavu do záchodu, přivázal mě k posteli a mlátil páskem, to vše, protože jsem se třeba na kurtu nepohyboval tak, jak by si představoval."

První triumf na hlavním okruhu slavil v roce 1987 na antuce v Mnichově. Tehdy se mělo všechno změnit. Během letu z německé metropole otci oznámil, že už chce po turnajích jezdit sám.

Jenže rodiče argentinského talentu to zřejmě naštvalo natolik, že svému synovi vybílili účet. "Moje máma a on vybrali všechny peníze, co jsem měl na účtu, okradli mě o čtyři nebo pět milionů dolarů. Všechno, na co jsem tolik dřel, bylo pryč," vzpomínal a zmínil, že si musel na pokračování kariéry půjčit od babičky.

Přestože už chtěl po turnajích jezdit bez svého otce, právě on stál za koncem jeho kariéry. "V roce 1993 jsme byli v Janově. Mého otce tam napadli dva muži. Pustil jsem se s nimi do rvačky, ale zranil jsem se a musel na několik operací," zakončil své vyprávění, se kterým se novinářům nikdy předtím nesvěřil.

S otcem se znovu setkal docela nedávno. Před třemi a půl lety ho pozval na oslavu. Jeho otec se mu omluvil, dokonce mu zazpíval píseň, jenže druhý den bylo vše při starém. Přesto by se rád někdy s otcem usmířil. "Doufám, že to jednou přijde, přece jen je to pořád můj táta."