Paire po zmatcích s testy vzdal první kolo na antuce v Hamburku

Paire měl pozitivní test na koronavirus už v srpnu v New Yorku a přišel kvůli němu o start na US Open. I tehdy byl při opakované kontrole v karanténě negativní.

Stejné zmatky se podle něho opakovaly i nyní v Hamburku. K zápasu sice nakonec nastoupit mohl, na kurtu se ale podle svých slov cítil unavený a raději proto odstoupil. Zatím není jasné, zda bude moci startovat na French Open, které na antuce v Paříži začíná v neděli.

Ruud, jenž si na US Open zahrál třetí kolo a před týdnem v Římě své premiérové semifinále na Masters, v dalším kole vyzve nasazeného Fabia Fogniniho.

