Patrick McEnroe vyléčil nemoc Covid-19 a vyzdvihl systém testování v New Yorku

"Skvělé zprávy pro mne i mou ženu Melissu. Oba máme negativní test na Covid-19, výsledky jsme dostali dnes ráno. Díky všem za podporu, moje žena je jako skála," uvedl třiapadesátiletý McEnroe na twitteru. "Game, set, match," dodal o pár hodin později v tenisové terminologii.

Stejně jako v předchozím případě se nechal otestovat v autě na silnici. "Tentokrát to fungovalo mnohem rychleji. Místo dvou front jich už bylo šest, pomáhala s tím spousta lidí, opravdu efektivní záležitost," prohlásil vítěz čtyřhry na French Open z roku 1989.

"Všude se teď o tom mluví, testů je potřeba hodně. Ale bylo skvělé vidět, jak jim to jde od ruky," ocenil zdravotníky McEnroe. O pozitivním testu informoval před necelými třemi týdny, příznaky nemoci měl jen mírné.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nemoci i obětí koronaviru. Zemřelo už téměř 39.000 lidí a New York patří k nejpostiženějším městům.

Update...it’s a good one for me and my family. !!!❤️❤️ pic.twitter.com/JZ1Yy5XC11