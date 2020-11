Pavič a Soares zakončují sezonu jako Deblový tým roku

Mate Pavič a Bruno Soares zahájili spolupráci loni v létě a první titul získali na Masters 1000 v Šanghaji. Letošní sezona je tak jejich první kompletní, i když byla výrazně narušena pandemií koronaviru.



Na začátku roku se jim nedařilo, před přerušením sezony vyhráli jen 4 z 9 zápasů. Po srpnovém restartu však vyhráli US Open a dostali se do finále Roland Garros a Masters 1000 v Paříži.



Kvalifikovali se tak na Turnaj mistrů a i když na něm smolně vypadli ve skupině navzdory bilanci dvou výher a jedné porážky, zakončí sezonu jako Deblový pár roku. S náskokem pouhých 35 bodů.



Rozhodlo o tom včerejší zaváhání jejich posledních konkurentů Rajeeva Rama a Joeho Salisburyho, kteří v semifinále v londýnské O2 Areně nevyužili mečbol proti páru Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin. Kdyby postoupili do finále, slavili by oni.



"Je to pro nás velmi výjimečný okamžik. Myslím, že je to obrovský úspěch a ukazuje to, jak dobře a konzistentně jsme hráli a vyhrávali velké turnaje," řekl Soares, byť se jim paradoxně dařilo sotva čtvrt roku a získali jediný titul.



"Je příjemné začít první den dovolené oslavou tak velkého úspěchu. Teď nás čeká odpočinek, oslava a užívání si povedených momentů na kurtu. Všichni víme, že máme za sebou náročný rok," dodal zkušený Brazilec.

"It's pretty special to come back to this position."



"Jsem velmi šťastný. Bylo to skvělé partnerství a velký úspěch na jeho konci," naznačil Pavič, že se jejich cesty před další sezonou rozchází.



Pavič i Soares jsou součástí Deblového týmu roku podruhé v kariéře. 38letý Brazilec Soares to dokázal poprvé v roce 2016 společně s Britem Jamiem Murraym, s nímž bude znovu nastupovat od sezony 2021.



27letému Chorvatovi Pavičovi se povedlo být Deblovým párem roku předloni s Rakušanem Oliverem Marachem. Na rok 2021 se dohodl na spolupráci s o čtyři roky starším krajanem Nikolou Mektičem.



Jelikož se letos nerozdělovalo tolik bodů, jako v předchozích letech, mělo před zahájením Turnaje mistrů teoretickou šanci zakončit rok na 1. místě všech osm párů.



Deblový tým roku má už pošesté v řadě jiné složení poté, co v letech 2003-2014 vyhráli deset z dvanácti ročníků bratři Bob a Mike Bryanovi.