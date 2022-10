Pegulaová se poprvé kvalifikovala na Turnaj mistryň. Letos si zahrála jediné finále

Šestá žena světového žebříčku Jessica Pegulaová během kariéry vyhrála pouze jeden menší turnaj (Washington 2019), letos si však zahrála finále na velkém turnaji WTA 1000 v Madridu či čtvrtfinále na třech grandslamech. Jistotu premiérového startu na Turnaji mistryň získala po včerejším postupu do čtvrtfinále v San Diegu.

Jistou účast na Turnaji mistryň dosud měly ve dvouhře jen světová jednička Iga Šwiateková z Polska a dvojka Tunisanka Uns Džábirová. Ve čtyřhře budou ve Fort Worth obhajovat loňský titul z Guadalajary Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Jessica Pegula becomes the 3rd qualifier for the #WTAFinals in Fort Worth.



On the tour's biggest stages, the top-ranked American delivered:



- Reached QF or better 4x at WTA 1000s, tied for most on tour w/ Swiatek.



- Won 31 matches at WTA 1000s + Slams, 2nd only to Swiatek. pic.twitter.com/KVELtYNice