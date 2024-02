Pegulaová ukončila úspěšnou spolupráci s trenérem. Netušil jsem, že to přijde, přiznává Witt

Světová čtyřka Jessica Pegulaová (29) se po takřka pěti letech nečekaně rozhodla ukončit spolupráci s trenérem Davidem Wittem (50). Krajanem, který stojí za průnikem americké tenistky mezi světovou elitu. "Bylo to pro mě naprosté překvapení. Vůbec jsem netušil, že to přijde," přiznává americký kouč.

David Witt začal spolupracovat s Jessicou Pegulaovou v létě roku 2019, kdy jeho nové svěřenkyni bylo 25 let a poprvé nakoukla do TOP 100. Hned na prvním společném turnaji ve Washingtonu slavili triumf, který byl pro americkou tenistku premiérovým na okruhu WTA.

"Vidět uspět svou svěřenkyni, je nejlepší pocit na světě," vzpomíná Witt v rozhovoru pro tenisový web Tennis.com. Padesátiletý americký kouč, který Pegulaovou postupně vytáhl mezi světovou špičku.

V roce 2022 se už rodačka z Buffala usadila v TOP 10. Získala dvě trofeje z podniků WTA 1000 (Guadalajara 2022 a Montreal 2023), stala se světovou trojkou a poslední dvě sezony zakončila na Turnaji mistryň. A také byla nejlepší deblistkou světa.

Na grandslamech ale ve dvouhře nikdy neoslnila. Byť byla na všech majorech ve čtvrtfinále (poprvé na Australian Open 2021), dál se nikdy nedostala. A možná i proto se po vyřazení ve druhém kole letošního Australian Open rozhodla úspěšnou spolupráci s Wittem po čtyřech a půl letech ukončit.

Naprosté překvapení

"Během těch pěti let jsme si vytvořili velké přátelství, takže je to teď velmi těžké. Dobrého vztahu s hráči moc vážím, stejně jako miluju samotné trénování," vysvětluje Witt, jenž byl předtím dlouholetým koučem světové jedničky a grandslamové šampionky Venus Williamsové.

"Tohle je těžký byznys. A já měl to štěstí, že jsem posledních 15 let strávil jen se dvěma hráčkami," uvědomuje si padesátiletý americký kouč, že po boku krajanek strávil spoustu let.

Hledání nového svěřence

"Nikdy nevíte, kde má tenistka svůj strop. Jako trenér jdu vždy do toho dostat ze své svěřenkyně maximum. A myslím, že se nám to s Jessicou povedlo. Jejím cílem bylo vyhrát grandslam, což jsme nedokázali, ale všechno ostatní bylo úžasné," myslí si Witt, jenž byl po sezoně 2022 vyhlášen nejlepším koučem roku.

"Miluju trénování, miluju čas na turné a pomáhat někomu. Ať je to muž, nebo žena. Hledám teď další výzvu. Další osobu, která chce tvrdě pracovat, určit si cíle, růst a uspět," podává si Witt nenápadný inzerát. Bez práce zřejmě dlouho nezůstane.

Devětadvacetiletá Pegulaová letos odehrála pouze šest utkání s bilancí 4:2, když porážky utrpěla s hráčkami mimo TOP 50 Katie Boulterovou a Clarou Burelovou. Navíc ji trápí zdravotní potíže. Z Adelaide odstoupila před semifinálovým zápasem kvůli žaludečním potížím, na Australian Open se po vyřazení ze dvouhry odhlásila ze čtyřhry a v únoru kvůli zranění v oblasti krku přijde o tisícovky v Dauhá a Dubaji.