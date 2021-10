Plíšková a Krejčíková v Indian Wells postoupily do třetího kola. Siniaková podlehla Kerberové

Karolína Plíšková od porážky ve čtvrtfinále US Open měsíc nehrála, vstup do turnaje v Indian Wells ale bez větších potíží zvládla. Proti polské tenistce Magdaleně Fręchové splnila roli favoritky vítězstvím 7-5 6-2 za hodinu a 21 minut.



Plíšková na 'pátém grandslamu' došla v posledních čtyřech ročnících vždy minimálně do čtvrtfinále. V zápase s Fręchovou, 106. hráčkou žebříčku, ztratila jako první servis v sedmém gamu, ale brejk si hned vzala zpátky a poté využila další na 7-5. Ve druhé sadě rodačka z Loun získala rychle náskok 5-1, při svém podání ještě zápas nedokončila, ale pak soupeřce už nedala šanci.



"Nehrála jsem zezačátku nejlépe, ale pak jsem se zlepšovala a moje hra fungovala. Jsem tady už týden a zvykla jsem si na podmínky. Ona mi ale nedala nic zadarmo," řekla Plíšková, kterou už v Indian Wells doprovází trenér Sascha Bajin, který vyřešil problém s vízy do USA.



Ve třetím kole bude Plíšková čelit Beatriz Haddadové Maiaové (h2h 1-0), se kterou před třemi lety na Australian Open ztratila jen dva gamy. 25letá Brazilka Haddadová Maiaová v Kalifornii startuje jako lucky loser místo zraněné Argentinky Nadii Podoroské a připsala si první letošní výhru v hlavní soutěži turnaje WTA, když Egypťanku Mayar Šarífovou smetla 6-3 6-0.

První zápas od nezdaru ve čtvrtfinále US Open v sobotu odehrála také Barbora Krejčíková. Ta při svém debutu v hlavní soutěži v Indian Wells plní roli nasazené trojky a s pozicí favoritky se na úvod vypořádala, Kazašku Zarinu Dijasovou porazila 6-4 3-6 6-1.



O postup do osmifinále se 25letá Krejčíková utká v prvním vzájemném duelu s domácí Amandou Anisimovovou. 20letá Američanka ve druhém kole vyřadila 6-4 6-1 Italku Camilu Giorgiovou, která od překvapivého triumfu v Montréalu prohrála už čtyři zápasy a osm setů v řadě.



Kateřina Siniaková si v prvním kole připsala skalp Belgičanky Kim Clijstersové, další bývalou světovou jedničku a grandslamovou šampionku už ale nevyřadila. Němce Angelique Kerberové podlehla 1-6 7-6 5-7 a v sedmém vzájemném střetnutí utrpěla už šestou porážku. V Kalifornii pokračuje ještě ve čtyřhře s Krejčíkovou.



Ve třetím kole jsou všechny tři nasazené české tenistky. Už v pátek se do něj dostala Petra Kvitová po výhře nad Nizozemkou Arantxou Rusovou a zajistila si atraktivní souboj s Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

Dohrály Muguruzaová či Sakkariová

Světová šestka Garbiñe Muguruzaová týden po triumfu v Chicagu nezvládla v Indian Wells své úvodní vystoupení. Španělská favoritka v Kalifornii prohrála 3-6 6-1 3-6 s Australankou Ajlou Tomljanovicovou, která si připsala první letošní a celkově 4. skalp hráčky Top 10.



strong>Viktorija Golubicová vyhrála další třísetové utkání. Po Vondroušové vyřadila i světovou devítku a semifinalistku dvou letošních grandslamů Řekyni Mariu Sakkariovou, kterou zdolala 5-7 6-3 6-2 a podruhé v kariéře a vůbec poprvé po proměnění mečbolu porazila hráčku Top 10. Ve třetím kole 28letá Švýcarka narazí na Rusku Annu Kalinskou (h2h 2-0).



Martina Trevisanová dva dny po takřka čtyřhodinové bitvě s Marií Bouzkovou nedohrála zápas 2. kola. Italská kvalifikantka vzdala za stavu 3-6 a 2-5 Estonce Anett Kontaveitové, i když nejevila známky žádného vážnějšího zranění.

