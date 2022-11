Plíšková: Hrát BJK Cup? Rozhodnutí bylo těžké, ale snad pomůžu a uděláme týmový úspěch

Karolína Plíšková si po více než třech letech užívá návrat do národního týmu. Rozhodnutí nastoupit ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové pro ni nebylo snadné, vedle herního zatížení ji ale motivovala šance zakončit sezonu týmovým úspěchem. Ve třiceti letech patří v soutěži ke zkušeným hráčkám a věří, že by jí tvrdý povrch v Glasgow mohl sedět.

"Rozhodnutí bylo docela těžké. I když jsem si byla jistá, že chci Billie Jean King Cup hrát, plán nebyl vůbec lehký," řekla novinářům Plíšková. "Celkově to pro mě byl těžký rok. Nejprve jsem byla zraněná, pak jsem nehrála dobře, a ač byl závěr lepší, byl to dlouhý rok s hodně cestováním na konec. Doufám, že tu odehraju dobré zápasy a uděláme úspěch," doplnila.

Čtvrtfinalistka letošního US Open sehrála poslední duel před třemi týdny v mexické Guadalajaře, kde vypadla s letošní wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou. Poté si dopřála týden volna ve Španělsku a vzápětí se připravovala na pražské Spartě.

"Tím, že jsem vypadla brzy, neměla bych dva a půl měsíce žádný zápas do Australian Open. Tohle to alespoň trochu rozbije. Nevyhovuje mi, když se dlouho nehraje. Potom mi trvá dlouho, než se do toho zase dostanu," řekla Plíšková, která se dál připravuje s trenérem Leošem Friedlem, jenž od července nahradil Saschu Bajina.

Češky sehrají první duel základní skupiny ve čtvrtek proti Polsku, o den později vyzvou USA. Do semifinále postoupí jen vítěz. "Konkurence je velká. Je tu spousta týmů a máme náročný plán, protože bychom měly v případě vítězství hrát čtyři zápasy po sobě. Jsem si ale jistá, že se to nakombinuje. Je to určitě naše největší motivace," podotkla Plíšková.

Bývalá světová jednička dorazila do Skotska jako druhá česká hráčka po Karolíně Muchové. V prvním dnech s ní také trénovala. "Tenisově to není úplně špatné. Z tréninku však vede do zápasu dlouhá cesta. I když může být trénink super, zápas může být zase blbý a naopak. Soupeřky ale známe a není nic, co by nás překvapilo. Tím, že jsem dlouho nehrála za národní tým, může tam být trochu nervozita. Když ale budu v klidu, bude to dobré," řekla Plíšková.

V Glasgow je po delší době. Při vzpomínce na poslední návštěvu žertovala. "Asi patnáct let zpět jsem tady v té tréninkové hale vyhrála pětadvacítku (menší turnaj). To bylo jedinkrát, co jsem tu byla. Mám zde stoprocentní bilanci a cítím se tu jako doma," uvedla s úsměvem.

Před startem soutěže se stihla projít ke zdejší univerzitě, s ostatními členy týmu byla dvakrát na večeři v místní tradiční restauraci. Přestože jí zdejší sychravé počasí nesedí, hala a kurt se jí líbí. "Je to podobné jako u všech halových turnajů. Není to tak, že bych se tu cítila špatně. Snad na nás přijdou i nějací lidé. Hrajeme odpoledne, což by mělo být lepší než v deset ráno. Pro mě určitě," doplnila rodačka z Loun.

Plíšková, která bude po omluvence zraněné Barbory Krejčíkové plnit roli české jedničky, může zaútočit na čtvrtý triumf. V soutěži, která se dříve hrála jako Fed Cup, zvítězila v letech 2015, 2016 a 2018. "Jsem tady teď taková ta stará a zkušená," dodala s úsměvem.